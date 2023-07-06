"مودرنا" تبرم صفقة لتطوير عقاقير "mRNA" في الصين

قالت شركة "مودرنا"، إنها أبرمت صفقة مع المسؤولين الصينيين لبحث وتطوير وتصنيع الأدوية المبنية على تقنية الحامض النووي الرسولي "RNA" في البلاد، على الرغم من التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.

ووقعت شركة التكنولوجيا الحيوية مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون ذات صلة لتطوير الأدوية التي ستكون "حصرية للشعب الصيني" ولن "يتم تصديرها"، وفقاً لما ذكره متحدث باسم "مودرنا" لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأفادت وسيلة الإعلام الصينية "Yicai" يوم الثلاثاء أن شركة مودرنا كانت ستنفذ أول استثمار لها في الصين قد تصل قيمته إلى حوالي مليار دولار، نقلاً عن مصادر لم تسمها. كما ذكرت أن ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، كان يزور شنغهاي.

وقال المتحدث: "تركز هذه الاتفاقيات على تعزيز الأمن الصحي من خلال استهداف الاحتياجات غير الملباة والمساهمة في النظام البيئي للحلول الطبية المتاحة للمرضى في الصين".

تحاول مودرنا الاستفادة من نجاح لقاح كوفيد، الذي يستخدم منصة تسمى mRNA لتعليم الخلايا البشرية إنتاج استجابة مناعية ضد الفيروسات.

ولدى "مودرنا" عدة عقود لتصدير أو تصنيع لقاحات كوفيد محلياً لدول مثل اليابان وكندا وأستراليا وكينيا. فيما تعد الصفقة التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء هي أول اتفاقية للشركة مع الصين.

إنها أيضاً الصفقة الأولى التي تتضمن تطوير أدوية mRNA بشكل عام، وليس فقط لقاحات "كوفيد".

وبشكل منفصل يوم الأربعاء، قالت وزارة التجارة الصينية إنها عقدت اجتماعا مع بعض شركات الأدوية الرائدة في العالم لمناقشة عملياتهم التجارية في البلاد.

ويشمل ذلك "فايزر"، و"أسترازينيكا"، و"نوفو نورديسك"، و"ميرك"، و"سانوفي"، و"جي إي هيلثكير". ومن غير الواضح ما إذا كانت مودرنا قد تم تضمينها في المناقشات.

وتأتي صفقة مودرنا مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضايا تتراوح من الأمن القومي إلى الاعتماد الشديد على سلاسل التوريد الصينية.