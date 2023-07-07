السيارة الكهربائية الأرخص ستكون بالأسواق العام المقبل

تنتظر الأسواق العالمية دخول السيارة الكهربائية الأرخص للعمل خلال العام المقبل، وهي السيارة التي يُتوقع أن تنهي الغلاء الذي يُميز السيارات العاملة بالكهرباء والذي يحول دون تحول الكثير من السائقين إليها.

وأعلنت شركة السيارات "داشيا" لصناعة السيارات في رومانيا أن سيارتها الكهربائية ستكون في الأسواق اعتباراً من العام المقبل، وستكون سيارة كبيرة الحجم وبتكلفة لا تتجاوز 23 ألف دولار أميركي.

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وبحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت"، فإن السيارة الجديدة ستكون في صالات العرض اعتباراً من العام المقبل 2024، وستكون بسعر 18 ألف جنيه إسترليني فقط، أي أقل من 23 ألف دولار، وهو أقل من سعر سيارات البنزين والديزل المكافئة لها من حيث الحجم والمواصفات.

وستكون سيارة "داشيا" الكهربائية هي الأرخص من نوعها في العالم، ويتوقع أن تشجع الكثير من السائقين إلى التحول نحو السيارات النظيفة بدلاً من العاملة بالوقود التقليدي، حيث كانت أسعار السيارات الكهربائية المرتفعة هي العائق الأساس بالنسبة للكثيرين خلال السنوات الماضية.

وقال تقرير "ديلي ميل" إنه لا يوجد سوى عدد قليل من السيارات الكهربائية حالياً في صالات العرض البريطانية بسعر أقل من 30 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعني أن السيارة الجديدة المرتقبة ستغير الوضع في السوق اعتباراً من العام المقبل.

وبحسب المعلومات فإن السيارة المرتقبة تحمل اسم "سوبيرميني" وهي صغيرة الحجم لكنها بمظهر سيارات الدفع الرباعي.

وجاء الإعلان من "داشيا" عن السيارة الكهربائية الرخيصة بعد أيام قليلة على إعلان شركة "كيا" الكورية الجنوبية أنها ستطرح سيارة كهربائية جديدة بسعر 65 ألف جنيه إسترليني (82 ألف دولار أميركي)، وهو ما يعني أن إعلان "داشيا" قد يكون ضربة قوية للمنافسين من منتجي السيارات الكهربائية.

وقالت "ديلي ميل" إنه "يمكن القول أن وصول سيارة داشيا سيكون أكبر تغيير في سوق السيارات الكهربائية باهظة الثمن حتى الآن من خلال إثبات أنه يمكنك شراء سيارة كهربائية عملية وقابلة للاستخدام بأقل من 20 ألف جنيه إسترليني".

وتقول الشركة إن الطراز الذي سيصل إلى عملائها في بريطانيا في عام 2024 سيكون "إصداراً جديداً بالكامل" معززاً بـ"العديد من التحسينات المهمة في التصميم والمعدات"، على الرغم من أن هذا سيكون على الأرجح مجرد تحسين لسيارة حالية تبيعها الشركة بالفعل في مختلف دول أوروبا منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، تقول العلامة التجارية إن السيارة الكهربائية ستستمر في تقديم "قيمة لا مثيل لها" على خلفية المنافسين الكهربائيين باهظي الثمن.