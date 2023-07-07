ما هي واحات الهيدروجين التي تستثمر الإمارات في إنشائها؟

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن استراتيجية الإمارات للهيدروجين تطمح إلى دخول السوق كمصدّر في 2031.

وأضاف المزروعي، في مقابلة مع "مستقبل الطاقة على العربية"، أننا نستهدف إنتاج 15 مليون طن من الهيدروجين في 2050، قائلا :"سننشئ 5 واحات للهيدروجين بحلول 2050".

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"أنشأنا واحتين للهيدروجين بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن سترتفع إلى 15 مليون طن بحلول 2050 عبر 5 واحات للهيدروجين"، بحسب المزروعي.

وأوضح أن الإمارات تقدمت 8 مراكز بين العام 2022 إلى 2023 في سرعة التحول للطاقات الخضراء لتحتل المركز الثاني عالمياً بعد أيسلندا.

وبين أن الإمارات تستهدف زيادة الطاقة الشمسية 300% بحلول 2030.

وتابع :"استثمرنا 50 مليار دولار في شركة مصدر في 70 دولة بنها الإمارات، ونعتزم استثمار نحو 50 مليار دولار أخرى في مجال الطاقة النظيفة بحلول العام 2030-2035".

وأشار إلى أن الإمارات سرعت هدفها لزيادة الطاقة الإنتاجية النفطية للوصول إلى 5 ملايين طن يوميا من 2030 إلى 2027، نظرا للطلب العالمي على النفط والغاز.

وذكر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن السعودية لاعب رئيسي في استقرار أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى التماسك في منظمة "أوبك" و"أوبك +"، معتبرا أن العلاقة بين دولها علاقة نموذجية أثبتت الأحداث استمرارها.

وأشاد المزروعي، بالدور القيادي للسعودية والمبادرة التي قامت بها لتمديد الخفض الطوعي بمليون برميل يومياً بما يساهم في توازن أسواق النفط.

وأعلن المزروعي أن الدعوة مفتوحة للدول المنتجة للخام من خارج "أوبك+" للدخول إلى هذا التحالف لأهميته، لأنه كلما زاد أعضاء التحالف كما كان لدينا تقدير أفضل لحاجة السوق.