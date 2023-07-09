إلغاء العمليات المنفذة على أسهم شركة "طاقة عربية".. لماذا؟

وافقت إدارة البورصة المصرية على طلبات تقدمت بها شركة "هيرميس للسمسرة"، وعدد من شركات الوساطة المالية، لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة اليوم على أسهم شركة "طاقة عربية"، وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ.

وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة طاقة عربية في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.

مادة اعلانية

يذكر أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه مصري.

وشهد السهم ارتفاعاً بأكثر من 8900000% في بداية التعاملات، وفقاً لطريقة حساب أسعار الفتح والإغلاق في السوق المصري، حيث أعلنت البورصة عن سعر استرشادي للسهم 0.50 جنيه (بالقيمة الاسمية)، فيما تم فتح الحدود السعرية للتداولات.

وكانت أول التنفيذات على السهم بسعر تجاوز 450 جنيها، ما أثار حالة من التعجب على منصات التواصل الاجتماعي بين مجتمع المتعاملين في البورصة، وطلب البعض ضرورة التدخل.

وتم تسجيل أكثر من 104 ملايين سهم ضمن الطلبات في بداية التعاملات بأسعار تراوحت بين 0.01 جنيه، و500 جنيه للسهم، في تفاوت غريب، فيما لم يشهد جانب العرض وجود أي أسهم.