"إكستر" للعربية: ندرس خيارات طرح "تسهيل" وحسم القرار خلال 12 شهرا

قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسترا للإلكترونيات محمد جلال، إن الشركة سجلت نموا في المبيعات بحوالي 2% في الربع الثاني من العام الحالي، بينما سوق الإلكترونيات نفسها انخفضت بنسبة 9% خلال نفس الفترة.

وأضاف جلال في مقابلة مع "العربية" أن الشركة زادت من حصتها السوقية خلال الربع الثاني، فيما صعدت نسبة الربح بواقع 79 نقطة أساس.

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وأشار إلى أن إجمالي الربح زاد من 320 مليونا إلى 340 مليون ريال في الربع الثاني من العام، كما ارتفع عدد المتسوقين.

وقال إن حجم محفظة التمويل ارتفعت من 1.360 مليار ريال في العام الماضي، إلى 1.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2023، كما صعدت أرباح "تسهيل" بنسبة 10%.

وأشار إلى تكبد الشركة خسائر غير مكررة بقيمة 38 مليون ريال نتيجة الإغلاق في مصر، بالإضافة 13 مليون ريال تكلفة زيادة الفائدة.

وتابع: "الربع الثاني من العام الماضي شهد إيرادات غير مكررة بحوالي 15 مليون ريال، وهذا له تأثير إضافي على نتائج الفترة الحالية".

وذكر أنه "كلما زادت محفظة الدين كلما ارتفعت ربحية الشركة، بالتالي ستزيد الشركة من المحفظة في الفترة المقبلة، لاسيما مع الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة في الأسواق مع توقعات إيجابية للعام 2024 بثبات أو انخفاض في نسب الفائدة".

وبالنسبة لشركة "تسهيل" التابعة، قال جلال، إن "إكسترا" تدرس كل الخيارات بشأن "تسهيل"، مضيفا: "وارد أن يتم طرح الشركة في سوق الأسهم بعد أخذ جميع الموافقات، وفي الوقت الحالي تم تشكيل لجنة للوقوف على أفضل خيار بالنسبة للشركة".

وتوقع جلال أن تسجل "تسهيل" نموا ضخما نظرا لعمل الشركة في تقنيات "الفنتك"، مضيفا أن الشركة تقدم 3 خدمات (البيع التقسيط، البيع كاش، كريدت كارد)، فيما يجري العمل على إطلاق منتجات جديدة في المستقبل.

وأشار إلى أن الشركة تبحث عن أفضل وسيلة لتمويل هذا النمو المتوقع لـ"تسهيل"، مضيفا أن إمكانية الطرح في السوق المالية يتوقف على أمور عدة وسيتم حسم القرار خلال 12 شهرا.

وحول نشاط الشركة في مصر، أفاد جلال، أن السوق المصرية واعدة وتسجل نموا قويا، ولكن الوقت غير مناسب، مضيفا: "نحن مستثمرين أجانب في مصر نركز على العائد على الاستثمار". وذكر جلال أن "لا يعني ذلك أن ملف الاستثمار في مصر تم غلقه.. لكن التوقيت غير مناسب".

وكشف عن تحديث تطبيق "إكسترا" الإلكتروني وسيكون هناك إصدار جديد يحسن من الخدمات المقدمة للمستهلكين في الربع الحالي.

وتابع جلال: "مازالت الشركة تتوسع في السوق السعودية، وندير قسم الإلكترونيات في متاجر بنده.. بالفعل بدأنا بمحلين وعلى آخر العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل ستكون الشركة توسعت في 60 محلا تابعا لبنده".

وأظهرت البيانات المالية لشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 51.54% إلى 61.6 مليون ريال، مقارنة مع 127.12 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 27.05% في الربع الثاني، قياسا على أرباح 84.44 مليون ريال في الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن صافي الربح تأثر سلباً بالارتفاع في أسعار الإقراض، التي أدت إلى زيادة مصاريف التمويل للشركة خلال الربع الثاني بـ 13.5 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق بالإضافة إلى تسجيل خسائر غير متكررة خلال الربع الثاني بـ 38 مليون ريال نتيجة وقف خطط الشركة التوسعية في مصر.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني بشكل طفيف بنسبة 2.3% مقابل نفس الربع من العام السابق، وبدعم من النمو في إيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي، ارتفع إجمالي الربح للربع الثاني للعام بـ 6.6% عن الربع المماثل من العام السابق، ليسجل 342.1 مليون ريال في مقابل 320.9 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق.

ولفتت الشركة إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية بشكل طفيف عن الربع المماثل من العام السابق وانخفاض الإيرادات الأخرى مقابل الربع المماثل من العام السابق بـ 19.8 مليون ريال.

وأوضحت أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 49.7 مليون ريال عن الربع الثاني من العام الحالي، في مقابل 45.1 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي، محققاً نسبة نمو بـ 10.1%.