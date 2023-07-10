"بيل غيتس" يكشف الدرس الذي غير حياته

بصفته الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، كان لدى بيل غيتس جدول مزدحم - حتى إنه كان يرسل تكليفات في الساعة الثانية صباحاً إلى الموظفين.

كان هذا قبل أن يرى غيتس الجدول اليومي الشخصي لوارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، حيث تعلم أن يعطي نفسه وموظفيه بعض التراخي.

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وقال غيتس للصحافي تشارلي روز في مقابلة مع بافيت في عام 2017: "كانت كل الدقائق في حياتي ممتلئة، واعتقدت أن هذه هي الطريقة الوحيدة للقيام بالأشياء". [أتذكر أن وارن أطلعني على تقويمه ... ] وكان لديه أيام لا يوجد فيها شيء".

لقد أعطى جدول "بافيت" درساً مهماً لغيتس: "أنت تتحكم في وقتك ... إنه ليس دليلاً على جديتك أن تملأ كل دقيقة في جدولك".

وأضاف بافيت: "يمكنني شراء أي شيء أريده، لكن لا يمكنني شراء الوقت".

طريقة بافيت - التي هي أساساً، "العمل بذكاء وليس بجهد أكبر" - مدعومة في الواقع بالعلم. إذ وجدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد عام 2014 أن كفاءة العمال تنخفض بشكل حاد عندما يعملون أكثر من 50 ساعة في الأسبوع، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكشف البحث أن الأشخاص الذين يعملون حتى 70 ساعة في الأسبوع ينجزون نفس القدر من العمل الذي ينجزه أولئك الذين يجلسون فوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم لمدة 55 ساعة.

"غيتس" ليس الرئيس التنفيذي الوحيد الذي تعلم هذا الدرس بالطريقة الصعبة. على سبيل المثال، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك سابقاً إنه كان يسحب الأشخاص طوال الليل إلى العمل بانتظام - ينام الآن 6 ساعات على الأقل كل ليلة، كما قال لمراسل "CNBC"، ديفيد فابر في مايو.

وقال ماسك: "لقد حاولت [أن أنام] أقل، لكن ... على الرغم من أنني أستيقظ لساعات أكثر، فإنني أقل إنجازاً". "ومستوى الألم في المخ يكون سيئاً إذا حصلت على أقل من 6 ساعات [من النوم في الليلة]".

قد لا يكون الوصول إلى هناك أمراً سهلاً بالنسبة لبعض الأشخاص. قال غيتس في خطاب التخرج الأخير في جامعة شمال أريزونا إن الأمر استغرق سنوات لإيجاد توازن صحي بين العمل والحياة.

"عندما كنت في عمرك، لم أكن أؤمن بالإجازات، لم أكن أؤمن بعطلة نهاية الأسبوع. قال غيتس: "لم أصدق أن الأشخاص الذين عملت معهم يجب أن يفعلوا ذلك أيضاً".

وأضاف: "خذ وقتك في رعاية علاقاتك والاحتفال بنجاحاتك والتعافي من خسائرك. خذ قسطاً من الراحة عندما تحتاج إلى ذلك. تعامل بسهولة مع الأشخاص من حولك عندما يحتاجون إليها أيضاً".