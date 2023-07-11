كيف يؤثر إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في مصر على سعر الصرف؟

قال رئيس البحوث في شركة "برايم القابضة" عمرو الألفي، في مقابلة مع "العربية"، إن هناك حالة من الترقب اليوم لإعلان الحكومة المصرية عن الانطلاق الفعلي لبرنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف الألفي أن المؤتمر الصحافي لمجلس الوزراء المصري والمقرر الإعلان فيه عن آخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه في فبراير الماضي، وسط مستهدفات بجمع نحو ملياري دولار قبل نهاية 30 يونيو الماضي ولكن عطلة عيد الأضحى حالت دون ذلك.

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وأوضح أنه من المقرر الإعلان عن توقيع اتفاقيات فعلية لبعض هذه الصفقات التي ستسهم في زيادة حصيلة العملة الأجنبية بالبلاد.

وأشار إلى أن الصفقات قد تشمل وفقا للتكهنات، حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر والبالغة نحو 45% وتقدر قيمتها بنحو 1.6 مليار دولار.

وتابع: "قطاع السياحة في مصر يشهد اهتماما من المستثمرين في ظل التعافي القوي في النصف الأول، وهنا من المرجح طرح الشركة القابضة للفنادق والتي تلقى قبولا من المستثمرين. هناك اهتمام كبير من مستثمرين أجانب (غير عرب) بالاستثمار في محطات الكهرباء مثل جبل الزيت... الأصل الجيد يجذب المستثمر"، بحسب الألفي.

ونوه إلى أن هناك حالة من الترقب في أوساط المستثمرين لإطلاق شرارة برنامج الطروحات الحكومية، وإعلان تفاصيل خريطة الاستثمار المتعلقة بباقي الـ 32 شركة ضمن البرنامج.

وذكر أن الاستثمارات الجديدة ستسهم في تحسن واستقرار سوق الصرف في مصر.