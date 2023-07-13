واردات الصين من النفط الخام ترتفع 11.7% في النصف الأول

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين، اليوم الخميس، أن البلاد استوردت 282.1 مليون طن من النفط الخام في الأشهر الستة الأولى من 2023.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 11.7% عن 252.52 مليون طن تم استيرادها في الفترة نفسها من العام الماضي.

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على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد أن أثارت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة آمالا في وتيرة أقل لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 80.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات إلى 75.79 دولار، وفقا لـ"رويترز".

أظهرت بيانات أميركية يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين على نحو طفيف في يونيو/ حزيران، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين.