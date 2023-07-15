كيف يمكنك توفير 500 دولار أو أكثر في رحلة إلى أوروبا هذا العام؟

سجلت الرحلات الجوية إلى أوروبا أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الصيف. لكن أولئك الذين تثنيهم الصدمة عن السفر، لا يزال أمامهم طريقة للتوفير خلال الأشهر المقبلة وخفض التكاليف ربما بمئات الدولارات للتذكرة.

ويعد السفر إلى أوروبا من الولايات المتحدة خلال "موسم ما بعد الذروة" "الخريف" – وهي الفترة من سبتمبر وحتى أكتوبر - بدلاً من الصيف فرصة توفر على المسافر في المتوسط 500 دولار لكل تذكرة ذهاب وعودة، وفقاً لبيانات من تطبيق السفر "هوبر".

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ووجد هوبر أن المسافرين إلى المدن الأوروبية الكبرى سيوفرون 34% في المتوسط بالذهاب في الخريف بدلاً من يونيو أو يوليو أو أغسطس، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تبلغ تكلفة السفر بالطائرة إلى روما 1284 دولاراً في المتوسط هذا الصيف، بينما في الخريف تنخفض إلى 736 دولاراً، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 43%، أو توفير 548 دولاراً لكل تذكرة.

وبالمثل، فإن أولئك الذين يخططون السفر إلى لندن سيدفعون 693 دولاراً في الخريف، أي 32% أقل من 1025 دولاراً في الصيف. بينما إذا كانت الوجهة "برشلونة"، فإن السعر يقل إلى 757 دولاراً في الخريف، مقابل 1193 دولاراً في الصيف، وهو ما يمثل توفيراً بنسبة 37%.

من جانبها، قالت هايلي بيرج كبير الاقتصاديين في "هوبر" عن الأسعار "هناك بعض الأخبار الجيدة تلوح في الأفق".

ويعتبر موسم ما بعد الذروة، أو كما يطلق عليه "موسم الكتف" عموماً وقتاً أقل تكلفة للسفر. لكن الخبراء قالوا إن الوفورات قد تكون جديرة بالملاحظة بشكل خاص للمسافرين المحتملين.

وتسترشد ديناميكية الأسعار بالعرض والطلب: قلة من الناس يسافرون عادة في الخريف، خاصة مع موسم "العودة للمدرسة".

وهذا يعني أيضاً أنه ليس كل شخص - مثل العائلات التي لديها أطفال، أو العمال الذين تدور عطلاتهم حول أشهر الصيف مثل المعلمين - قد يكونون قادرين على الاستفادة من الصفقة.

بدورها، قالت خبيرة السفر في "NerdWallet"، سالي فرينش، إن أولئك الذين يمكنهم السفر خلال "موسم الكتف" سيحصلون على الأرجح على تجربة أفضل بشكل عام بسبب الطقس المعتدل وانخفاض الزحام.

لماذا تكاليف السفر الدولية مرتفعة للغاية؟

ارتفعت تكاليف السفر إلى الخارج في عام 2023 مع فتح الدول حدودها بعد إغلاقات جائحة كورونا، والتي تعتبر مدفوعة بالطلب المكبوت على السفر. وارتفع الطلب إلى مستوى تاريخي، على تأشيرات السفر، وطلبات برامج السفر الفيدرالية مثل "Global Entry".

وعلى سبيل المثال، أنهت الولايات المتحدة شرط الاختبار للمسافرين الدوليين في يونيو 2022. لكن واجه ذلك، إغلاق بعض الدول لحدودها الصيف الماضي، خاصة تلك الموجودة في آسيا. الآن، 7 دول فقط لديها نوع من قيود السفر المطبقة على المسافرين الأميركيين الذين تم تطعيمهم، وفقاً لموقع حجز السفر "كياك". وبالنسبة للمسافرين الأميركيين غير المطعمين، يرتفع العدد إلى 23 دولة.

وقال تطبيق "هوبر" إنه نتيجة لذلك، فإن صيف 2023 هو أغلى وقت على الإطلاق للسفر إلى أوروبا. يبلغ متوسط سعر التذكرة حوالي 1200 دولار، متجاوزاً أعلى سعر سابق في 2018 بمقدار 50 دولاراً للتذكرة.

وأوضحت "بيرج" أنه في آسيا، الوجهة رقم 2 الأكثر شعبية للأميركيين، فإن متوسط الأسعار أعلى بنسبة 64% من مستويات ما قبل الوباء.

ولا يقف الأمر فقط عن السفر، حيث تبلغ تكلفة الإقامة في فندق أوروبي هذا الصيف 205 دولارات في الليلة، بزيادة قدرها 37% عن العام الماضي. وقال هوبر إن مدناً مثل روما ومدريد شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 63% و41% على التوالي خلال العام الماضي.

ومع ذلك، لا يبدو أن السعر يثني المسافرين، بشكل عام، عن السفر إلى الخارج.

ومن وجهة نظر مالية، فإن السائح الأميركي العادي الذي يسافر إلى الخارج يعد أكثر ثراءً - بمتوسط دخل للأسرة يبلغ 110 آلاف دولار مقارنة بـ 83 ألف دولار لجميع المسافرين – كما أنهم أكثر تفاؤلاً بشأن مواردهم المالية الشخصية، وينتقل إلى استعداد أكبر للإنفاق على السفر الترفيهي، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة "Destination Analyst"، وهي شركة أبحاث في سوق السياحة.

نصائح سفر أخرى لاستكشاف صفقة جيدة

وبصرف النظر عن السفر في موسم الصيف أو غيره، إليك بعض النصائح العامة من خبراء السفر حول العثور على صفقة جيدة.

كن مرناً. السفر في منتصف الأسبوع (على سبيل المثال، الثلاثاء والأربعاء) بدلاً من السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع. ضع في اعتبارك مواقع بديلة، ربما وجهة مثل الدول الاسكندنافية بدلاً من المدن الأكثر شهرة مثل باريس وروما. العب مع التواريخ والمواقع باستخدام أدوات مثل "Google Flights"، و"Explore".

لا تحجز رحلات في اللحظة الأخيرة. احجز رحلة دولية قبل بضعة أشهر، إن أمكن.

استخدم المكافآت. الآن هو الوقت المناسب لاستخدام، وليس تخزين، أي أميال طيران متكررة أو مزايا أخرى.

الاستفادة من مزايا بطاقة الائتمان. قد تحتوي بطاقتك الائتمانية على امتيازات للسفر أو تأمين تأجير السيارات أو مزايا أخرى. اشترِ جزءاً من إجازة أو كلها باستخدام تلك البطاقة، وقد لا تحتاج إلى شراء تأمين منفصل.

ضع التكاليف الأخرى في الاعتبار. إذا وجدت عرضاً جيداً للسفر بالطائرة، فلا تتغاضى عن التكاليف الأخرى مثل الإقامة قبل الحجز. قد تصل إلى تكلفة أكبر من تكلفة السفر بالطائرة، اعتماداً على طول الإقامة والوجهة.