3 مصريات بين 20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية بالشرق الأوسط

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لـ20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية" لعام 2023، وضمت 3 مصريات.

وقالت فوربس إن رائدات الأعمال التي ضمتهن قائمتها لم تنشئن شركات قوية تعمل في مجال التكنولوجيا فحسب، بل قمن أيضًا بدفع حدود الإبداع والابتكار والتأثير في القطاعات اللاتي يعملن بها.

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أضافت "تمثل قائمتنا لـ 20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية" لعام 2023، المؤسِسات اللاتي أنشأن شركات قوية تعمل في مجال التكنولوجيا، ويمثلن 12 قطاعًا من القطاعات الفرعية الأكثر أهمية في المجال، كالتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا العقارات، وغيرها".

وتصدرت الإمارات القائمة لكونها مقرًا لـ11 شركة في التصنيف، تليها مصر بـ3 شركات والسعودية بشركتين. بينما تهيمن الأردنيات على القائمة بـ4 مؤسِسات، تليهن مؤِسسات من مصر وبريطانيا وتركيا، بواقع سيدتي أعمال لكل منها.

وضمت القائمة فاطمة الشناوي المؤسسة المشاركة لشركة "خزنة"وهي شركة مصرية هدفها تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية للمصريين عن طريق تطبيق الهاتف المحمول، وهو توفير خدمات بسيطة ومريحة تساعد المستخدمين على سداد التزاماتهم بدون ضغوط أو أعباء وعلى الادخار مما يساعد على تحقيق الأمان المالي ونشر الثقافة المالية.

وأدرجت بالقائمة يسرا بدر المؤسسة المشاركة في شركة "جرينتا" التي تعتبر منصة إلكترونية تعمل على تطوير سلسلة الإمداد الخاصة بالأدوية، من خلال توفير نطاق واسع من المنتجات الطبية والدوائية، لتلبية كافة احتياجات الصيدليات، بالإضافة إلى خدمات التمويل بضمان المخزون.

وكانت "جرينتا"قد تأسست على يد رواد الأعمال محمد عزب ويسرا بدر، وعلي يوسف، وحمزة محمد، والذين نجحوا في إقامة العديد من الشركات في مجال الرعاية الصحية في إفريقيا.

أما المصرية الثالثة في قائمة "فوربس " لـ"20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية" لعام 2023 "فهي ، ياسمين عبد الكريم المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة "يلا في السكة""YFS" والتى تخصصت في توصيل الطلبات والتجارة الإلكترونية.

وذكرت فوربس أنها اعتمدت منهجية ركزت على المعايير الآتية:

● الإبداع وتأثير سيدات الأعمال على القطاعات اللاتي يعملن فيها.

● الابتكارات والمبادرات والإنجازات الأخرى.

● المشاهير الذين دعموا العلامة التجارية.

● عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

● التغطية الإعلامية والتأثير.

● فيما يخص العلامات التجارية التكنولوجية، فقد اعتمدنا أيضاً حجم جولات التمويل والإيرادات.

● نقاط تحريرية.