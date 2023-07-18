بعد مكاسب قوية.. الأسهم السعودية تقترب من الدخول في "سوق صاعدة"

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى مستوياته منذ أكتوبر 2022، مع تسجيل مكاسب نحو 18% منذ وصوله للقاع في مارس الماضي.

وزاد المؤشر 0.55% في تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل 11780 نقطة، وبلغت قيمة التداولات أكثر من 2.8 مليار ريال بعد تداول 98.25 مليون سهم.

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وتقترب السوق السعودية من الدخول إلى سوق صاعدة إذا تخطت المكاسب 20%.

وقال محلل أسواق مالية حمد العليان، إن الأسواق المالية تجاوزت مرحلة المخاوف بشأن أرقام التضخم التي أثارت القلق على مدار الستة أشهر الماضية، إلى جانب سعر الفائدة المرتفعة المبالغ فيه.

وأضاف العليان في مقابلة مع "العربية"، أن السوق السعودية مقبلة على مزيد من النمو بدعم عدة عوامل لأن هناك عوامل كثيرة، أهمها تحركات أسعار النفط الجيدة وتسجيل قفزات من مستويات الـ70 دولارا وصولا إلى 80 دولارا للبرميل خلال الشهر ونصف الماضي.

وأشار إلى أن السوق تترقب الإعلان عن نتائج قوية للشركات القيادية عن الربع الثاني، لاسيما نتائج القطاع المصرفي وشركات البتروكيماويات.

وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في جلسة اليوم الثلاثاء (التعاونية – الموارد – ميدغلف للتأمين – الأهلي – الإنماء)، في المقابل تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا ( المنجم - الخزف السعودي – مرافق – زجاج – الإنماء طوكيو).