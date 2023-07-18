"مصر السيادي" يدخل ضمن قائمة أكبر 50 صندوقا سيادياً عالمياً

انضم صندوق "مصر السيادي" إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته "SWF institute"، واطلعت عليه "العربية.نت".

واحتل "مصر السيادي" الذي تأسس في عام 2018، المرتبة 47 عالمياً في القائمة، والـ 12 عربياً بحجم أصول مدارة تبلغ 12 مليار دولار.

مادة اعلانية

كان ترتيب صندوق مصر السيادي السابق في المرتبة 77 عالمياً، إذ تأسس الصندوق وحصل على تحويلات بقيمة ملياري دولار.

في هذه الأثناء، أضاف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، نحو 80 مليار دولار إلى أصوله، ليصعد للمرتبة السادس عالمياً بإجمالي أصول 776 مليار دولار.

اقرأ المزيد: 3 محاور تضمن لمصر "الخروج الآمن" من أزمة الدولار