"تندرد" للعربية: نستهدف توسيع نشاط أعمالنا في دول الشرق الأوسط

قال المدير العام لشركة "تندرد" Tenderd طه العيدروس بني هاشم، إن الشركة تعمل في مجال إزالة الكربون من العمليات الصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتركز أنشطاتها في السعودية والإمارات.

وأضاف العيدروس، أن "تندرد" تأسست في 2018، وتخطط لتوسع أعمالها في دول الشرق الأوسط، ليكون محطة للانطلاق عالميا.

مادة اعلانية

وأوضح أن الشركة تتطلع لاستخدام مساهمة صندوق "واعد فنتشرز"، المملوك لأرامكو السعودية بالجولة الاستثمارية الأخيرة لتقديم تكنولوجيا أفضل لخدمة الأسواق.

وفيما يتعلق بتراجع التمويل في سوق جمع الأموال، قال العيدروس، إن هذا الأمر يضع تحديا إضافيا لبذل المزيد من الجهد، وهو ما نراه في ثقة المستثمرين العالمين في Tenderd.

وأشار إلى أن "تندرد" تعمل مع أرامكو السعودية والعديد من شركات الطاقة واللوجستيات وقطاع الصناعات الثقيلة، مضيفا: "بدأنا تحقيق أرباح دون الخوض في مزيد من التفاصيل".

أعلنت شركة Tenderd العاملة في مجال إدارة الانبعاثات بتقنية الذكاء الاصطناعي في كل من الإمارات والسعودية، عن إغلاق جولتها الاستثمارية الحالية بقيادة صندوق "واعد فنتشرز"، المملوك لأرامكو السعودية.

يأتي ذلك في خطوة لمعالجة تحديات الاستدامة التي تواجه القطاع الصناعي، خاصةً في مجال الصناعات الثقيلة والتي تتطلب تمويلا كبيرا مثل الطاقة والبناء والخدمات اللوجستية.

يُذكر أن صندوق "واعد فنتشرز"، WAED Ventures هو ذراع استثمار رأس المال الجريء في الشركات الناشئة البالغ قيمته 500 مليون دولار، والذي أسس في عام 2013 من قبل شركة "أرامكو".