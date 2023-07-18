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أرامكو

صندوق تابع لـ"أرامكو" السعودية يقود جولة استثمارية في "Tenderd"

شركة "Tenderd" تعمل في مجال إدارة الانبعاثات بتقنية الذكاء الاصطناعي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة Tenderd العاملة في مجال إدارة الانبعاثات بتقنية الذكاء الاصطناعي في كل من الإمارات والسعودية، عن إغلاق جولتها الاستثمارية الحالية بقيادة صندوق "واعد فنتشرز"، المملوك لأرامكو السعودية.

يأتي ذلك في خطوة لمعالجة تحديات الاستدامة التي تواجه القطاع الصناعي، خاصةً في مجال الصناعات الثقيلة والتي تتطلب تمويلا كبيرا مثل الطاقة والبناء والخدمات اللوجستية.

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يُذكر أن صندوق "واعد فنتشرز"، WAED Ventures هو ذراع استثمار رأس المال الجريء في الشركات الناشئة البالغ قيمته 500 مليون دولار والذي أسس في عام 2013 من قبل شركة "أرامكو".

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