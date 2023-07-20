رئيس "المتقدمة" للعربية: ثبات النفط وتوقعات انخفاض الفائدة ستدعم أسعار منتجاتنا

قال رئيس مجلس إدارة "المتقدمة للبتروكيماويات" خليفة الملحم، في مقابلة مع "العربية"، إن ثبات أسعار البترول بين 70-80 دولارا للبرميل والتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة مستقبلا مع تراجع التضخم وهبوط الدولار، كلها عوامل تدفع لتحسن أسعار المنتجات مع نمو الطلب.

وأوضح الملحم، أن هناك تحسنا في الربع الثاني بسبب انخفاض أسعار اللقيم، وليس زيادة أسعار المنتجات، ولكن مع الإشارات بتحسن اقتصاديات العالم وبدء تراجع الدولار والتوقعات بانخفاض الفائدة كلها عوامل تعطي دفعة لتخفيف الأعباء عن الاقتصادات الناشئة مما يحسن الطلب.

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وتابع :"انخفاض الدولار يؤثر إيجابا على سعر المنتجات بالعملة المحلية للدول مما يجعل هناك تحسنا في الطلب".

وذكر أن قطاع البتروكيماويات يعاني منذ عام تقريبا، بفعل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والتي أدت لانخفاض أسعار المنتجات.

وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تلعب دورا في هذا منها زيادة المعروض من المواد البتروكيماوية من الصين خلال الـ 6 أشهر الماضية.

"ارتفاع أسعار الدولار يؤثر على القوة الشرائية في الأسواق الناشئة، كما ان ارتفاع الفائدة تضر باقتصاديات العديد من الدول والتي تؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات البتروكيماوية"، بحسب الملحم.

انخفض صافي ربح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 45.4%، إلى 60 مليون ريال، مقابل 110 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثاني من العام الجاري تراجعت بنسبة 28.5%، إلى 582 مليون ريال، مقابل 814 مليون ريال في الربع الماثل من العام الماضي.

كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 6 أشهر 103 ملايين ريال مقابل 274 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 62.4%.

وعزت الشركة الانخفاض في صافي أرباح الربع الثاني، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصورة رئيسية إلى انخفاض أسعار وكمية المبيعات بنسبة 24% و5% على التوالي.

وحققت الشركة حصة خسائر بمبلغ 21 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع حصة خسائر قدرها 19 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت أن انخفاض صافي الربح جاء رغم تراجع سعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 39% و25% على التوالي، وانخفاض مصاريف الشحن بنسبة 72%.