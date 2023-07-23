"الوطنية للتعليم" للعربية: افتتاح 5 مدارس جديدة خلال العامين الحالي والمقبل

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم، محمد الخضير، إن نمو الإيرادات وصافي الربح بنهاية الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 31 مايو 2023 بسبب نمو عدد الطلاب، دون رفع الرسوم الدراسية خلال العام.

وأرجع خضير في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، نمو أعداد الطلاب إلى 3 أسباب رئيسية خارجية وداخلية، تتمثل في تعافي القطاع بشكل كامل بعد جائحة كورونا وبدء العام الدراسي المنتهي بنهاية يونيو الماضي بحضور جميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية وهو ما يمكّن القطاع من النمو.

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وتابع: "الأسباب الداخلية تعود إلى حرص الشركة على جودة التعليم وتحسين العملية التعليمية بالإضافة إلى أعمال التوسع بافتتاح والاستحواذ على مدارس جديدة".

وأضاف الرئيس التنفيذي، أن الشركة تمتلك 11 مدرسة في العام المالي الحالي (العام الدراسي الماضي) بعد افتتاح مدرسة جديدة في الظهران والاستحواذ على مدرسة في مدينة الخبر.

وأوضح أنها سفتتح خلال شهر سبتمبر المقبل مدرستين جديدتين في الرياض، وستفتح في سبتمبر من العام المقبل 3 مدارس جديدة ليصبح إجمالي عدد المدارس 13 مدرسة في سبتمبر المقبل، ويرتفع إلى 16 مدرسة في سبتمبر 2024.

وقال إن المشاريع الجديدة المعلن عنها عبر إنشاء المدارس بنظام المشاريع الخضراء، حيث افتتحت الشركة منذ الإدراج بنهاية 2018 من 6 إلى 7 مدارس جديدة، حيث تمتلك الشركة موارد جيدة وقدرات في إدارة المشاريع عبر البناء السريع والنمو من خلال تنفيذ هذا الأسلوب في التوسع.

وأضاف أن المركز المالي يتمتع بمتانة عالية ووقعت الشركة خلال 6 أشهر ماضية اتفاقية تمويل مع بنك "ساب" بنحو 200 مليون ريال، وبذلك يكون تمويل المشاريع الجديدة من خلال مزيج تمويلي بين التدفقات النقدية الداخلية واتفاقية التمويل.

كانت أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم، قد ارتفعت بنهاية الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 31 مايو 2023 بنسبة 47% إلى 81 مليون ريال.

وارتفع عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 37% إلى 23,4 ألف طالب.