مفاجأة.. لماذا استبدل "إيلون ماسك" شعار تويتر بالعلامة "X"؟

أطلق إيلون ماسك، اليوم الاثنين، رسمياً العلامة الجديدة لـ"تويتر" لتصبح "X" بدلاً من العصفور الشهير، وزين بها مبنى الشركة.

واختار إيلون ماسك الشعار الجديد لـ "تويتر"، ليحل محل الطائر الأزرق المميز الخاص به بعلامة "X" المنمقة كجزء من رؤية الملياردير، لتحويل الخدمة البالغة من العمر 17 عاماً إلى تطبيق لكل شيء أو "سوبر آب".

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وفي وقت متأخر من يوم السبت، دعا ماسك متابعيه البالغ عددهم 149 مليوناً لاقتراح شعار X، ثم اختار أحد التصميمات وجعله صورة ملفه الشخصي الجديدة. وأكد في ردوده على المتابعين أنه يعتزم اعتماده كتصميم مؤقت، والذي "من المحتمل أن يتغير لاحقاً"، وقال "بالتأكيد سيتم صقله"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأثناء التعهيد الجماعي للشعار، قام ماسك بتغيير معلومات ملفه الشخصي إلى "X.com"، وهو عنوان ويب يقوم الآن بإعادة التوجيه إلى صفحات المستخدم المقابلة على "Twitter.com".

وقال ماسك، جنباً إلى جنب مع الرئيسة التنفيذية لشركة تويتر، ليندا ياكارينو، إن هذه الخطوة جزء من إصلاح أوسع سيشهد إزالة جميع العلامات التجارية المألوفة على تويتر وكل الطيور، وفقاً لوصفه.

وتذبذبت نوايا، ماسك المعلنة لـ "تويتر" بمرور الوقت، حيث بدأت كمحاولة للقضاء على الروبوتات في الخدمة والحفاظ على حرية التعبير. وقد تحدث منذ ذلك الحين عن تويتر باعتباره عامل تسريع لتقديم "X"، ورؤيته لتطبيق "سوبر آب" يشبه "WeChat" التابع لشركة "تينسنت".

وفي دعمها لتغريدات "ماسك" يوم الأحد، أوضحت الرئيسة التنفيذية المعينة حديثاً أن خدمة "X" من المتوقع أن تكون "سوقاً عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للأفكار والسلع والخدمات والفرص. وسيشمل المدفوعات والخدمات المصرفية إلى جانب الصوت والفيديو والرسائل".