"غولدمان ساكس": الطلب القياسي على النفط سيعزز نمو السعر لهذا المستوى

يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يؤدي الطلب القياسي في أسواق النفط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في المدى القريب.

وقال رئيس أبحاث النفط في بنك غولدمان، دان سترويفن: "نتوقع عجزاً كبيراً إلى حد ما في النصف الثاني مع عجز يقارب مليوني برميل يومياً في الربع الثالث مع وصول الطلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأضاف أن البنك يتوقع ارتفاع سعر خام برنت من 80 دولارا للبرميل الآن إلى 86 دولارا للبرميل بنهاية العام.

تم تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي على انخفاض بنسبة 0.39% عند 80.75 دولار للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام القياس العالمي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.42% عند 76.75 دولار للبرميل.

"ارتفاع عدم اليقين في الطلب"

وبينما أقر سترويفن بأن إنتاج النفط الخام الأميركي ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي إلى 12.7 مليون برميل يومياً، يرى أن وتيرة النمو ستتباطأ طوال بقية عام 2023.

وقال "نتوقع أن يتباطأ نمو المعروض من الخام الأميركي بشكل كبير وبوتيرة متسلسلة تبلغ 200 برميل يومياً من مستوياته الحالية"، مشيراً إلى انخفاض عدد الحفارات. يستخدم هذا المقياس، الذي يقيس عدد منصات النفط النشطة، كمؤشر لنشاط الحفر والإنتاج المستقبلي.

وسجل عدد منصات النفط الأميركية مؤخراً أدنى مستوى له في 16 شهراً، بانخفاض 15% عن ذروته في أواخر عام 2022، وفقاً لتقرير حديث لبنك غولدمان، نقلاً عن بيانات من "بيكر هيوز"، و"هافر".

وفي الأسبوع الماضي، أفادت شركة "بيكر هيوز" أن منصات النفط الأميركية تراجعت بمقدار 7 إلى 530، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.

وأشار سترويفين إلى أن عدم وجود اتفاق بعد اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين يشير إلى حالة عدم يقين "كبيرة جداً" بشأن الطلب على النفط على المدى الطويل.

يأتي ذلك، فيما اجتمع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في الهند خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنهم غادروا دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، مما يعقد الانتقال نحو الطاقة النظيفة.

وقال سترويفن: "النقطة الأساسية هنا بالنسبة للمستثمرين أنه مع ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الطلب على النفط، فقد يحتاج المستثمرون إلى علاوة للتعويض عن المخاطر المتزايدة من عدم اليقين المتزايد في الطلب".

توقعت وكالة الطاقة الدولية في يونيو/حزيران أن الطلب العالمي على النفط في طريقه للارتفاع بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً في عام 2023، متجاوزاً الزيادة البالغة 2.3 مليون برميل يومياً في العام السابق.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، توقع الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي جوزيف ماكمونيجل أن تقوم كل من الهند والصين بتحقيق مليوني برميل يومياً من زيادة الطلب في النصف الثاني من عام 2023.