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إيلون ماسك وشعار تويتر (رويترز)
شعار تويتر وإيلون ماسك
إيلون ماسك

إيلون ماسك يكشف اسم المصطلح البديل لـ"تغريدة" على "تويتر"

ماسك: تجاهل اسم "تويتر" يعكس أهدافاً أسمى

دبي - العربية.نت
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تحول شعار "تويتر" فعلياً إلى العلامة "X"، حيث أضاء الشعار الجديد مقر الشركة الرئيسي ليلة الاثنين الماضي، وهي الخطوة التي أثارت الكثير من الجدل، سواء بين العامة أو الخبراء في مجال العلامات التجارية، والذين قدروا حجم الخسارة التي ستلحق بقيمة الشركة بنحو 20 مليار دولار نتيجة التخلي عن العلامة التجارية والتي وصل تأثيرها إلى إدخال مفردات جديدة إلى بعض اللغات مثل "التغريد"، و"إعادة التغريد".

ولكن مالك منصة تويتر، إيلون ماسك، كشف السبب وراء هذا التغيير يوم الاثنين، وهو أن "تويتر" ليست مجرد شركة تعيد تسمية نفسها، ومستمرة في فعل الشيء نفسه". "كان اسم تويتر منطقياً عندما كان مسموحا فقط بكتابة تغريدة مكوّنة من 140 حرفا - مثل تغريد الطيور".

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وأضاف أن "X" سيكون تطبيقا لكل شيء، يشمل معاملاتك المالية، والفيديوهات، والاتصال، والدردشة، وغيرها، وبالتالي لن يصبح الاسم ملائما لطبيعة المنصة الجديدة.

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ورداً على أحد المتابعين الذي تساءل حول البديل الجديد لكلمة "تغريدة" أو "Tweet"، وهل سيكون هناك مرادف جديد يمحي ما تبقى من أثر الطائر الأزرق. أجاب "ماسك"، بأنه سيكون "x’s"، أو "إكسز".

تاريخ X

لدى ماسك تاريخ طويل مع الحرف "X" يمتد من شركته الأولى التي كانت تعمل في قطاع الخدمات المالية، والتي استحوذت عليها "باي بال" في عام 1999، ثم تأسيس شركته التالية "سبيس إكس" في عام 2002، وحتى تسمية ابنه بـ X Æ A-Xii"، والذي بات يكتبه اختصاراً "X".

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