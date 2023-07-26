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حاملة سيارات
حاملة سيارات - صورة تعبيرية
سيارات

حريق يلتهم حاملة سيارات كانت في طريقها إلى مصر

وفاة أحد أفراد الطاقم وقوات الإنقاذ فشلت في إخماد النيران

دبي - العربية.نت
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أسفر حريق كبير على متن سفينة حاملة سيارات في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة عدد آخر قبالة سواحل هولندا.

وقالت السلطات إن المروحيات وقوارب النجاة أنقذت أفراد الطاقم، وعدد منهم أصيبوا.

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وأضاف خفر السواحل الهولندي في بيان على موقعه على الإنترنت: "حاول الطاقم إخماد الحريق بأنفسهم، لكن لم ينجحوا في ذلك". وواصلت النيران انتشارها، ما أدى إلى إخلاء المكان.

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وأضاف خفر السواحل أنه كان هناك 23 من أفراد الطاقم على طريق فريمانتل السريع وقت الحادث الذي وقع حوالي منتصف الليل. إذ كانت السفينة تبحر على بعد 27 كيلومترا شمال أميلاند، إحدى جزر وادن الشمالية، عندما اندلع الحريق.

"فريمانتل هاي واي" هي ناقلة سيارات ترفع علم بنما كانت في طريقها إلى بورسعيد في مصر بعد توقف أخير في ميناء بريمرهافن الألماني، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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