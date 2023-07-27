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اقتصاد قطر
اقتصاد قطر

تراجع الميزان التجاري بأكثر من 42% لهذه الدولة الخليجية في يونيو

انخفضت الصادرات 32% على أساس سنوي الشهر الماضي

دبي - العربية.نت
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أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن بيانات حكومية، انخفاض الميزان التجاري لقطر 42.3% في يونيو على أساس سنوي.

وكشفت البيانات، أن إجمالي قيمة واردات قطر في يونيو سجل 9.42 مليار ريال بارتفاع 1.1% على أساس سنوي.

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بينما بلغت إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الشهر نفسه 26.83 مليار ريال بانخفاض 32% على أساس سنوي.

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