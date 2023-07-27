"إنفورما" للعربية: اقتصاد السعودية متنوع ونتطلع لفعاليات عالمية بها

أكد رئيس مجلس إدارة شركة "إنفورما" اللورد ستيفن كارتر، أن الاتفاقية الموقعة ستساهم في المشاركة في تحقيق رؤية 2030 وتأتي تتويجا لوجود الشركة في المملكة منذ أعوام.

وقال كارتر في مقابلة مع "العربية" على هامش توقيع اتفاقية استحواذ صندوق الفعاليات الاستثماري السعودي على حصة في شركة "تحالف"، إن الشراكة الجديدة مع "تحالف" سترفع حجم أعمالنا في الشرق الأوسط.

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وأضاف أن اقتصاد المملكة العربية السعودية متنوع، ونتطلع لفعاليات عالمية هناك، كما أن المملكة تتمتع بعوامل استراتيجية واستثمارات ضخمة.

وأوضح أن رؤية 2030 ستخلق اقتصادا مزدهرا ونتطلع لأن نكون جزءا منها.

من جانبه، توقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني فيصل الخميسي، أن تستقطب الفعاليات التي سيتم إطلاقها في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام العشرة المقبلة أكثر من 10 ملايين زائر.

وقال الخميسي، في مقابلة مع "العربية" على هامش توقيع اتفاقية استحوذ صندوق الفعاليات الاستثماري السعودي على حصة في شركة "تحالف"، إن هناك 10 فعاليات ستطلق في المملكة العام المقبل.

وتابع :"نتوقع إضافة 50 مليار ريال للاقتصاد السعودي بسبب الفعاليات خلال 10 أعوام".

وأضاف أننا نهدف إلى أن تكون الرياض مركز التقنية في المنطقة.

وأشار إلى أن "إنفورما" تملك أكثر من 500 فعالية عالميا.

استحوذ صندوق الفعاليات الاستثماري السعودي على حصة في "تحالف"، وهو مشروع استراتيجي مشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني وشركة إنفورما البريطانية.

وذكر الصندوق أن شراء حصة في "تحالف" سيدعم تطوير أحداث مركز عالمي في المملكة مما يسرع من إطلاق فعاليات متعددة رئيسية في قطاعات مثل التكنولوجيا والعقارات، بالتعاون مع "إنفورما" البريطانية والتي تنظم بعض أكبر الفعاليات في العالم، ومن ضمنها Cityscape.

يذكر أن "تحالف" نشطت في إطلاق فعاليات كبرى في السعودية، مثل LEAP وBlack Hat Middle East.