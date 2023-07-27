"إحاطة المالية" للعربية: الاقتصاد السعودي يبدو أكثر مرونة مقارنة بالحالة في أميركا
الفائدة عند أعلى مستوى في 22 عاماً
قال الشريك التنفيذي لشركة "إحاطة المالية" فيصل الجاسر، في مقابلة مع "العربية"، إن قرار الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة بـ25 نقطة أساس كان متوقعا بشكل كبير من قبل الأسواق، لكن الأمر الأهم للأسواق هو وصول الفائدة لأعلى مستوياتها في 22 عاما.
وأكد الجاسر على تصريحات الفيدرالي أن الباب مفتوح للمزيد من الارتفاعات، وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى ذلك.
"التباين في التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية من قبل الفيدرالي سيرفع من تقلبات السوق. ولا أعتقد أن المعركة مع التضخم وصلت لنهايتها"، بحسب الجاسر.
فيما يتعلق بأثر التشديد النقدي على الأسواق المحلية، فأشار الجاسر، إلى أن الاقتصاد السعودي يبدو أكثر مرونة من الاقتصاد الأميركي.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في جلسة الأربعاء، لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 22 عاما، وعزا ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم.
وحدد البنك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25% إلى 5.5%. وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة أخرى.
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