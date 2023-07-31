"أديداس" تجدد عقد رعاية قميص "مانشستر يونايتد" 10 سنوات.. بهذه القيمة!

وافقت شركة "أديداس" على تمديد عقد رعاية القميص مع نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي لكرة القدم في واحدة من أكبر العلاقات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقعت شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية عقداً إضافياً لمدة 10 سنوات ستحتفظ بخطوطها الشهيرة وشعارها على قمصان اللاعبين حتى عام 2035. فيما تبلغ قيمة الصفقة 900 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) على الأقل.

مادة اعلانية

ويأتي تجديد صفقة الرعاية في الوقت الذي يخوض فيه مانشستر يونايتد عملية بيع طويلة. تمتلك عائلة "غليزر" النادي التاريخي منذ عام 2005 ولكنها تبحث عن مشتر أو مستثمرين.

كان الملياردير البريطاني جيم راتكليف والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، قد قدما عطاءات تقدر قيمة النادي بأكثر من 5 مليارات دولار، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تحسنت حظوظ الفريق على أرض الملعب في الموسم الماضي. ومع ذلك، فقد كافح من أجل أن يكون ناجحاً كما كان في عهد المدير السابق أليكس فيرغسون، الذي تقاعد في 2013 - المرة الأخيرة التي فاز فيها النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبلغت قيمة صفقة "Adidas" الحالية، التي بدأت في موسم 2015/2016، 750 مليون جنيه إسترليني على الأقل. فيما يبحث صانع الأحذية عن طرق جديدة للنمو لتعزيز المبيعات بعد إنهاء شراكته مع "Ye"، مغني الراب والمصمم المعروف سابقاً باسم "Kanye West".