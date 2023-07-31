"المرابحة المرنة" للعربية: نسعى إلى التحول الرقمي بشكل كامل

قال المدير المالي لشركة المرابحة المرنة للتمويل "مرنة" محمد النوشان، في مقابلة مع "العربية"، إن استراتيجية الشركة بعد الإدراج بسوق تداول السعودية، تستهدف إلى التحول رقميا بشكل كامل.

وأضاف النوشان، أن الشركة تمارس نشاط التمويل غير المصرفي بالطرق التقليدية، موضحا "محفظة تمويلاتنا تتوزع بواقع 50% للأفراد و50% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات".

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وأوضح أن الربع الثاني من العام الجاري حققت الشركة نتائج إيجابية رغم تأثر الطلب بفعل زيادة أسعار الفائدة وموسم العطلات.

وتابع: "الشركة لديها نمو مقبول أخذاً بالاعتبار عوامل زيادة الفائدة والعطلات، كما أننا ننظر إلى جودة محفظة التمويلات بجانب الحفاظ على معدلات النمو".

وأشار إلى أن الأفراد لديهم حساسية أكبر بشأن زيادة الفائدة على التمويل، ولكن الشركة لديها قطاع تمويل للمنشآت وهو قطاع غير مغطى بشكل كامل.

وارتفع صافي ربح شركة المرابحة المرنة للتمويل "مرنة" بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني إلى 13.3 مليون ريال مقابل 12.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة 5.4%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول بلغت 40.18 مليون ريال مقابل 38.31 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي بزيادة نسبتها 4.9%.

وسجل صافي ربح الشركة في فترة النصف الأول من العام الجاري 28.5 مليون ريال مقابل 26.4 مليون ريال تقريبا في النصف الأول من العام الماضي بنمو نسبته 7.97%.

وعزت الشركة السبب في ارتفاع صافي الربح إلى زيادة دخل العمولات الخاصة وارتفاع الإيرادات الأخرى.