اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

"المرابحة المرنة" للعربية: نسعى إلى التحول الرقمي بشكل كامل

"مرنة": الربع الثاني شهد نتائج إيجابية رغم تأثر الطلب بزيادة الفائدة والعطلات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال المدير المالي لشركة المرابحة المرنة للتمويل "مرنة" محمد النوشان، في مقابلة مع "العربية"، إن استراتيجية الشركة بعد الإدراج بسوق تداول السعودية، تستهدف إلى التحول رقميا بشكل كامل.

وأضاف النوشان، أن الشركة تمارس نشاط التمويل غير المصرفي بالطرق التقليدية، موضحا "محفظة تمويلاتنا تتوزع بواقع 50% للأفراد و50% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات".

مادة اعلانية

وأوضح أن الربع الثاني من العام الجاري حققت الشركة نتائج إيجابية رغم تأثر الطلب بفعل زيادة أسعار الفائدة وموسم العطلات.

"اتحاد الصناعات" للعربية: نستطيع تلبية الطلب على الأسمدة في مصر رغم خفض إمدادات الغاز قصص اقتصادية اقتصاد مصر "اتحاد الصناعات" للعربية: نستطيع تلبية الطلب على الأسمدة في مصر رغم خفض إمدادات الغاز

وتابع: "الشركة لديها نمو مقبول أخذاً بالاعتبار عوامل زيادة الفائدة والعطلات، كما أننا ننظر إلى جودة محفظة التمويلات بجانب الحفاظ على معدلات النمو".

وأشار إلى أن الأفراد لديهم حساسية أكبر بشأن زيادة الفائدة على التمويل، ولكن الشركة لديها قطاع تمويل للمنشآت وهو قطاع غير مغطى بشكل كامل.

وارتفع صافي ربح شركة المرابحة المرنة للتمويل "مرنة" بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني إلى 13.3 مليون ريال مقابل 12.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة 5.4%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول بلغت 40.18 مليون ريال مقابل 38.31 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي بزيادة نسبتها 4.9%.

وسجل صافي ربح الشركة في فترة النصف الأول من العام الجاري 28.5 مليون ريال مقابل 26.4 مليون ريال تقريبا في النصف الأول من العام الماضي بنمو نسبته 7.97%.

وعزت الشركة السبب في ارتفاع صافي الربح إلى زيادة دخل العمولات الخاصة وارتفاع الإيرادات الأخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استطلاعات: ترمب يتصدر سباق اقتناص ورقة ترشيح الحزب الجمهوري استطلاعات: ترمب يتصدر سباق اقتناص ورقة ترشيح الحزب الجمهوري
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط