"أغذية" للعربية: سداد 600 مليون درهم ديون في النصف الأول
الفحام: نتائج قوية في النصف الأول رغم التحديات
قال الرئيس التنفيذي للإدارة المالية بمجموعة أغذية، شريف الفحّام، إن المجموعة حققت نتائج قوية في النصف الأول من 2023، وجاءت متوافقة مع التوقعات، ونمت الإيرادات 10.3%، وتحسن هامش الأرباح بعد الضرائب بواقع 100 نقطة أساس، وصافي الربح بنسبة 6.6%.
وأضاف الفحام، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن هذه النتائج جاءت رغم تحديات ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الجنيه المصري وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج.
وبشأن النتائج الفصلية، قال الرئيس التنفيذي للإدارة المالية، إنه عادة تكون نتائج الربع الثاني من كل عام أضعف ربع تاريخياً، فيما نقل تأثير بداية شهر رمضان إلى الربع الأول بدلاً من الربع الثاني، وكان آخر أسبوع في الربع الثاني إجازة عيد الأضحى المبارك، ويتراوح تأثير ذلك على الإيرادات بنحو 2.8 إلى 3%، ورغم ذلك حققنا نمو 8.1% في الإيرادات، وصافي الربح 8.1%.
وعن تأثير ارتفاع تكلفة التمويل، قال الفحام، إن معدلات الفائدة في تزايد مستمر وصل سعر الليبور إلى 5.2% في النصف الأول من 2023، مقارنة بنسبة 1% في النصف الأول من 2022، ولذلك تم أخد إجراءات لتثبيت جزء كبير من المديونية، وتم سداد ديون بقيمة 600 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما ساعد على إدارة الاقتراض بشكل إيجابي، وتمتلك الشركة حجم سيولة جيد.
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