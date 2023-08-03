تراجع المبيعات يضغط على القطاع غير النفطي بالإمارات في يوليو

أظهر مسح اليوم الخميس، تراجع نشاط القطاع غير النفطي بالإمارات في يوليو مع تباطؤ الطلبيات الجديدة بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أربع سنوات في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.0 في يوليو من 56.9 في يونيو لكنه لا يزال أعلى بفارق كبير من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

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ويرجع التباطؤ لأسباب منها انخفاض النمو في الطلبيات الجديدة، مع هبوط المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.4 بالمئة في يوليو تموز من 61.0 في الشهر السابق الذي شهد أسرع وتيرة نمو منذ يونيو 2019.

وقال المسح إن اشتداد المنافسة من بين أسباب تراجع نمو المبيعات.