ما هي الصفة المطلوبة بشدة في الموظفين الجدد؟ دراسة جديدة تكشف الإجابة!

الفرضية الأساسية لمعظم النصائح المهنية هي التفوق على زملائك في العمل، من خلال العمل أكثر منهم وأن تبرز نفسك بشتى الطرق.

لكن في الآونة الأخيرة، بدأ المديرون في تقدير سمة مختلفة، وهي التوافق.

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في المواقف التي تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين واختلاف في الرأي، أثبت التوافق أنه أحد الحلول، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة "Collective Intelligence."

وفي هذا السياق، يقول المؤلف المشارك للدراسة وأستاذ السلوك التنظيمي بكلية لندن للأعمال راندال بيترسون، بحسب "CNBC الأميركية": "الناس يؤيدون فكرة التعاون والتوافق أكثر بكثير مما فعلوه قبل الوباء". "لقد أظهر الوباء حقًا للناس قيمة التوافق والتعاون بدلاً من فكرة التفوق على الزملاء في العمل."

حللت الدراسة واسعة النطاق البيانات.

ودرس الباحثون، خلال فترة 10 سنوات، ما يقرب من 3700 فرد في 593 فريقًا كانوا يعملون على أكثر من 5 آلاف مهمة جماعية.

أجرى جميع المشاركين في الدراسة تقييمًا للشخصية مكونًا من 242 سؤالًا، والذي سجل مقدار السمات الشخصية الخمس الكبرى التي قد يتمتعون بها.

هذه هي السمات الخمس في الدراسة:

العصابية

الانبساط

الانفتاح

الضمير الحي

الموافقة

تقلل العصبية من أداء الفريق، وفقًا للدراسة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالعمل الجماعي. بدلاً من ذلك، يعمل الانبساط والانفتاح والضمير الحي على تحسين أداء الفريق.

ويقول بيترسون إن هذا يتفق مع النتائج السابقة.

"الأبحاث السابقة تشير إلى وجود ارتباط وثيق بين سمة التوافق ونسبة إكمال المهام. تاريخيًا، وجود أشخاص متفقين (في فريقك) ليس مفيدًا أو قد يعتبر بأنه يشتت الانتباه. لكن هذا البحث الجديد يظهر أن التوافق يؤدي إلى تحسن أداء الفريق."

يضيف بيترسون أنه من المحتمل أن يكون التوافق مفيدًا دائمًا، ولكن لم يتم ملاحظته. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذا التركيز الحاد قد تم وضعه على النجاح الفردي في مكان العمل.

وتابع: "الحقيقة الأساسية هي أنه إذا كان لديك شخص منافس وشخص متعاون، فإن الشخص المنافس سيفوز دائمًا. ومع ذلك، سوف يتفوق شخصان متعاونان في الأداء على شخصين متنافسين في كل مرة."

قد يتم تقييم التوافق أكثر الآن لأن التحديات في مكان العمل اليوم، مثل معالجة استراتيجية العودة إلى المكتب أو إنشاء معايير توظيف جديدة، غالبًا ما لا تحتوي على إجابة واحدة صحيحة، كما يقول.

ويضيف: "الشخص المتواضع والمتعاون والجيد بالمشاركة في المحادثة مفيد أثناء معالجة القضايا الأكثر تعقيدا."