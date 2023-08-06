"ماسك": القتال ضد "مارك زوكربيرغ" سيتم بثه مباشرة على "X"

قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن قتاله في قفص مع الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، مارك زوكربيرغ سيتم بثه مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقاً باسم "تويتر".

كان أباطرة وسائل التواصل الاجتماعي يدعون بعضهم البعض إلى خوض مباراة قفص فنون قتالية مختلطة في لاس فيغاس منذ يونيو.

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وقال ماسك في منشور على "X" في وقت مبكر من صباح الأحد "سيتم بث معركة "Zuck v Musk" مباشرة على "X". وستذهب جميع العائدات إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى"، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي وقت سابق يوم الأحد، قال ماسك على موقع إكس إنه "يرفع الأثقال على مدار اليوم، ويستعد للقتال"، مضيفاً أنه لم يكن لديه الوقت لممارسة التمارين الرياضية، لذا فهو يعمل على رفع الأثقال.

وعندما سأل مستخدم على "X" ماسك عن هدف القتال، أجاب بقوله "إنه شكل حضاري من الحرب. الرجال يحبون الحرب".

وبدأت الضجة عندما قال ماسك في منشور بتاريخ 20 يونيو إنه "مستعد لمباراة في قفص" مع زوكربيرغ، الذي تدرب الجوجيتسو.

وبعد يوم، طلب زوكربيرغ، 39 عاماً، الذي نشر صوراً للمباريات التي فاز بها على منصة شركته على "إنستغرام"، من ماسك، البالغ من العمر 51 عاماً، "إرسال موقع" للقاء المقترح، والذي رد عليه "ماسك" بـ "Vegas Octagon"، في إشارة إلى مركز الفعاليات حيث تقام منافسات بطولة فنون القتال المختلطة (MMA).