هذه أبرز توصيات 15 مؤسسة مالية تغطي سهم "أرامكو" السعودية

تقوم نحو 15 مؤسسة مالية، محلية وعالمية، بتغطية سهم "أرامكو" السعودية، حيث يوصي 18% منهم بشراء السهم، بينما يوصي 76.5% منهم، بالاحتفاظ، فيما يوصي الـ 6% المتبقية بالبيع.

وجاء متوسط السعرِ المستهدف خلال 12 شهراً، عند 33.6 ريال للسهم.

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وهذه أبرز المؤسسات المالية التي تغطي سهم "أرامكو":

"JP Morgan" من بينِ المؤسسات العالمية التي توصي بشراء السهم، وترى السعر العادل للسهم عند 35.5 ريال.

"Deustche Bank" يوصي أيضا بالشراء، ويستهدف سعر 35.4 ريال.

"Morgan Stanley" يوصي بالاحتفاظ، مستهدفاً سعر 36.6 ريال.

"Goldman Sachs" يوصي بالاحتفاظ بالسهم، ويستهدف سعر 36 ريالاً.

"BNP Paribas" يوصي بالاحتفاظ، مستهدفاً 33.6 ريال.

"HSBC" يوصي بالاحتفاظ، ويستهدف 33.5 ريال.

البنوك السعودية التي تغطي السهم: جميعهم يوصون بالاحتفاظ.

"الراجحي كابيتال" ترى السعر العادل للسهم عند 34.5 ريال.

"أرقام كابيتال" تستهدف 33.2 ريال للسهم.

"SNB Capital" تستهدف 32.1 ريال للسهم.