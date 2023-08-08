مصنعون صينيون يتفوقون على جميع شركات السيارات الألمانية.. ماذا حدث؟

ينتشر الشعور بالأزمة في الاقتصاد الألماني حيث تبدو دفاتر الطلبات أضيق وتضاءل القوة الشرائية للمستهلكين وسط ارتفاع التضخم.

ويواجه مصنعو السيارات في البلاد أيضاً رياحاً معاكسة، لكن تتفاقم مشاكلهم الهيكلية في الصناعة، بسبب الانتقال إلى التنقل الكهربائي والقيادة الذاتية في ارتفاع التكاليف، في حين أن الأموال اللازمة، التي لا تزال تأتي في الغالب من مبيعات سيارات محركات الاحتراق، غير مؤكدة بشكل متزايد، ناهيك عن كونها غير مرغوب فيها سياسياً.

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كانت أرقام الشركات للنصف الأول من عام 2023 مرضية لشركات مثل؛ "فولكس فاغن"، و"مرسيدس بنز"، و"بي إم دبليو". كلهم سجلوا زيادة في الإيرادات وأرباح أعلى. لكن توقعاتهم لبقية العام خيبت آمال توقعات المستثمرين والمساهمين. إذ كان التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لهما تأثير مثبط، وهناك طلب أقل على السيارات الجديدة.

من جانبه، حذر رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلديغارد مولر، قائلاً: "حتى لو شهدنا زيادة في الإنتاج، فهذه ليست علامة على انتهاء المشكلة"، مشيراً إلى أن المبيعات لا تزال أقل من مستويات الخمس سنوات السابقة للوباء في عام 2019، وفقاً لما نقلته "DW"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وانخفضت الطلبات في ألمانيا، خاصة بالنسبة للسيارات التي تعمل بالبطاريات، حيث انخفض الطلب إلى حوالي 60% فقط من الأحجام عن العام السابق.

سوق الصين المزدهر

وفي الوقت نفسه، تعمل الصين، أكبر وأهم سوق للسيارات في العالم، على تنمية قطاعها للسيارات الكهربائية بسرعة، مما يعزز ريادتها ليس فقط في التسجيلات الجديدة، ولكن أيضاً في الإنتاج.

ويحرز المصنعون الصينيون أيضاً تقدماً تقنياً سريعاً قد يضعهم في الصدارة أمام "تسلا". حيث يفضل مشترو السيارات الصينيون، من كل من الطبقة المتوسطة وذات الدخل المرتفع، العلامات التجارية المحلية بشكل متزايد.

باعت شركة "BYD"، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، سيارات كهربائية بحتة بنسبة 29% أكثر من شركة "تسلا" في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة شركة "فولكس فاغن الصين"، رالف براندستاتر، للصحافيين مؤخراً: "يحدث اضطراب في هذا السوق"، حيث أُجبر على الاعتراف بأن شركة BYD قد باعت أكثر بكثير من فولكس فاغن في الربع الأول في الصين. قامت شركة BYD بتسليم سيارات كهربائية للعملاء في الصين ما يقرب من 20 ضعفاً مقارنة بشركة فولكس فاغن.

ومن أجل اللحاق بموجة قوة السيارات المتزايدة في الصين، أعلنت شركة فولكس فاغن عن شراكة مع شركة تصنيع السيارات "Xpeng" في مجالات التنقل الكهربائي والبرمجيات والقيادة الذاتية. تبلغ تكلفة الشراكة مع الشركة الناشئة الصينية 700 مليون دولار لشركة فولكس فاغن وتهدف إلى جلب طرازين كهربائيين من فولكس فاغن إلى السوق الصينية بحلول عام 2026.

قطاع السيارات الفاخرة

تشعر العلامات الفاخرة مثل فولكس فاغن، وبورش، وأودي أيضاً بضغط متزايد في السوق، وكذلك شركتا صناعة السيارات الفاخرة الأخريان في ألمانيا، مرسيدس بنز وبي إم دبليو.

وقالت شركة استشارات صناعة السيارات "Berylls" في دراسة سوقية حديثة أن العالم يشهد "تغييراً لصالح الصين" في قطاع السيارات الفاخرة. وقالت الدراسة إنه في المنافسة مع الشركات المصنعة التقليدية الفاخرة من ألمانيا، فإن الصينيين "يتجاوزونها سريعاً".

ولعقود من الزمان، سيطر صانعو السيارات الألمان على السوق الصينية باستخدام إستراتيجية تدريجية: "أدخلوا التكنولوجيا التي طوروها كإضافات اختيارية للمستهلكين واستمروا في بيعها بسعر ممتاز، حتى لحاق منافسيهم".

وقال المدير الإدارة لشركة "Berylls"، ويلي وانغ: "كم قديمة استراتيجية المنتج هذه مع توقعات مشتري السيارات الصينيين في الوقت الحاضر". "مصنعي السيارات الألمان يلتقطون الطعم في البداية، والتداعيات تنذر بخطر على المستقبل".

كتب وانغ: "مع انتقال الصين إلى طليعة الابتكار الاستهلاكي، لا يتحلى العملاء الصينيون بالصبر على التقنيات التي تتسرب إلى أسفل الخط ولا الرغبة في دفع المزيد مقابل أحدث الميزات".

في الماضي، كانت السيارات الألمانية الفاخرة تعتبر رموز مكانة مثالية للطبقات المتوسطة والعليا الصاعدة في الصين. اشتهرت العلامات التجارية المحلية بأنها متخلفة من الناحية التكنولوجية وذات جودة قليلة مقنعة.

الميزات الرقمية هي الورقة الرابحة

لكن السيارات المنتجة في الصين تكتسب شعبية الآن، خاصة بسبب الميزات الرقمية مثل المساعدة المتقدمة وأنظمة المعلومات والترفيه. هذا ليس مفاجئاً نظراً لحالة المرور على الطرق المزدحمة في الصين. من حيث أشياء مثل الراحة والجودة، ينظر إليها العملاء على أنها متماثلة تقريباً أو حتى أفضل قليلاً من شركات صناعة السيارات المعروفة، وفقاً للدراسة.

وقال غريغور سيباستيان، الخبير الصيني من معهد Merics: "من المحتمل ألا تلعب صناعة السيارات الألمانية نفس الدور المهيمن في قطاع السيارات في الصين كما فعلت في العشرين عاماً الماضية".

لا يوجد مصنع ألماني في المراكز العشرة الأولى

ولا عجب أن 80% من جميع المركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية في الصين تأتي الآن من المنتجين المحليين. ومن بين العشرة الأوائل البائعين، لا يوجد سوى تسلا. لم تعد العلامات التجارية الألمانية تلعب أي دور في القائمة.

وفيما يتعلق بسوق السيارات الصيني الإجمالي، بما في ذلك السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، من المقرر أن تفوق العلامات التجارية الصينية العلامات التجارية الأجنبية هذا العام لأول مرة، بحصة سوقية تبلغ 51%. من المتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى 65% بحلول عام 2030، كما يقول مستشارو الإدارة، AlixPartners، في تقرير توقعات السيارات العالمية لعام 2023.

الصين هي بطل التصدير

وفيما يتعلق بأوروبا، يتوقع التقرير أن تظل مبيعات السيارات أقل بنحو 15% من مستويات ما قبل الوباء. كان من المحتمل أن يكون هذا احتمال طويل الأجل. كما سيتعرض المصنعون الأوروبيون لضغوط متزايدة من مصنعي السيارات الكهربائية الصينيين في أسواقهم المحلية.

مما لا يثير الدهشة، أنه في الربع الأول من عام 2023، حلت الصين محل اليابان بصفتها الأولى عالمياً في تصدير السيارات. وفي عام 2020، كانت لا تزال في المركز السادس. وبالتالي حققت الصين ثلاثية المركز الأول في المبيعات والتصدير وكموقع إنتاج.