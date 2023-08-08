"ماربل ديزاين" للعربية: زيادة الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف

قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ماربل ديزاين، الدكتور نواف الخراشي، إن الشركة متخصصة في تنفيذ مشاريع الرخام الطبيعي وتعمل في قطاع التشييد والبناء.

وأضاف الخراشي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن تسعير الطرح بالحد الأقصى للنطاق السعري يعكس ثقة المستثمرين.

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واستقبل سوق "نمو" إدراج وبدء تداول أسهم شركة" ماربل ديزاين"، بعد طرح الشركة 600 ألف سهم، تمثل 10% من أسهمها للاكتتاب العام بسعر 56 ريالا للسهم. وبلغت نسبة التغطية أكثر من 700% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن الإدراج في "نمو" له وجهين الأول تعزيز النمو والاستقرار وتطور وحوكمة الشركة، والثاني إشهار الشركة والتعريف بمنتجاتها.

وأضاف أن تغطية الطرح بأكثر من 700% يدل على ثقة المستثمرين.

وأوضح أن الشركة تطمح في زيادة حصتها السوقية مستقبلا، لا سيما أن الدولة تنفذ العديد من المشاريع النوعية والكبرى وستزيد من القطاع والشركة جزء منه.

وقال إن "ماربل ديزاين" تمكنت من زيادة الإنتاج بداية الربع الأول من 2023 بواق 3 أضعاف من 52 ألف متر مربع سنويا إلى 160 ألف مربع سنويا، ولديها خطط مستقبلية وتوسعت ورفعت الطاقة الإنتاجية لاحتواء الطلب المتزايد مستقبلاً في قطاع التشييد والبناء.

قفزت أسهم "ماربل ديزاين" بنسبة 30% في أول تداول لها بالسوق الموازية "نمو" اليوم الثلاثاء، ليصل سعر السهم إلى 72.8 ريال.