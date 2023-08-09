"مدينة مصر" للعربية: استراتيجيتنا المتبعة ساهمت في مضاعفة الأرباح

قال العضو المنتدب بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عبد الله سلام، إن الشركة سجلت نتائج إيجابية في الربع الثاني من عام 2023، وتأتي نتاج تغير في استراتيجية الإدارة وفي الآليات المتبعة في آخر 8 أرباع مالية.

وأضاف سلام في مقابلة مع "العربية" أن التغيرات شملت تعديل طبيعة المنتج وطريقة الدفع والتسعير.

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وأشار إلى أن بعض الظروف الاقتصادية فرضت بعض التغيرات في التسعير في المنتج، مما ساهم في نمو المبيعات بشكل كبير جدا، والذي يستمر للعام الثاني على التوالي.

وتابع: "الشركة ماضية في مضاعفة حجم أعمالها والمشاريع.. والاستراتيجية المتبعة ساهمت في مضاعفة الأرباح وزيادة هامش الربحية".

وذكر أن ارتفاع أسعار العقار كان له عامل في زيادة حصيلة المبيعات التعاقدية، وساهم بنحو 50% من قيمة الزيادة، بينما الـ50% المتبقية جاءت من زيادة المبيعات الحقيقية.

وارتفعت أرباح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير بنسبة 151% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 580.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 231.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 2.27 مليار جنيه، مقابل 1.84 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 23.3% لتصل إلى 2.27 مليار جنيه مقابل 1.84 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وقالت الشركة إنها سجلت مبيعات تعاقدية بقيمة 5.29 مليار جنيه خلال النصف الأول من هذا العام مقابل 3.42 مليار جنيه بنمو قدره 54.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.