3 أشياء يفعلها الآباء الأذكياء لتهيئة أطفالهم قبل العودة إلى الدراسة

لقد وصل موسم العودة إلى المدرسة - ومعه مجموعة من الضغوطات والقلق للآباء والأطفال على حدٍ سواء.

تصبح أوقات النوم أكثر صرامة. كما يمكن للضغط الأكاديمي للعام الدراسي الجديد أن يثقل كاهلك أيضاً. ولكن الخبر السار: يمكن للقليل من التخطيط أن يمكّنك أنت وطفلك من الانتقال السلس، وفقاً للاستشارية العائلية في "شيرمان أوكس"، جايان أراميان.

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قالت أراميان: "خلال فصل الصيف، يميل الآباء إلى ثني قواعدهم الخاصة - مشاهدة التلفاز تتجاوز الحدود المفروضة، واستخدام الهواتف والإنترنت والألعاب كذلك -، ولكن قبل بدء المدرسة، يعد الإعداد والروتين أمراً أساسياً.

وفيما يلي أهم 3 نصائح من "أراميان" للمساعدة في إعداد أطفالك لتحقيق النجاح في العودة إلى المدرسة:

خفف من روتينك الصباحي ضمن استعدادات العودة إلى المدرسة قبل بضعة أسابيع. إذ قد يؤدي جعل طفلك ينام مبكراً بشكل مفاجئ أو تقليل وقته على التلفاز فقط في إرباكه، ويمكن أن يشعر بأنه عقاب.

وتنصح أراميان، بضرورة شرح التغييرات لابنك في وقت مبكر.

كما توصى بالبدء في إجراء هذه التغييرات قبل أسبوعين إلى 3 أسابيع من بدء المدرسة على سبيل المثال.

الخروج من السرير مبكرا

القيام بمهام مثل انتقاء الملابس وتجهيز الغداء في الليلة السابقة

وجود قائمة مرجعية صباحية

كافئ طفلك عند اكتمال جميع المهام

وتنصح آراميان أيضاً باختيار كتاب العودة إلى المدرسة للأطفال، والذي يوضح بالتفصيل ما يمكن أن يتوقعه طفلك من روتينه الجديد بطريقة ممتعة وسهلة التقبل.

كبح قلق طفلك - وقلقك - من الانفصال

يعاني جميع الأطفال تقريباً الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهراً و3 سنوات من مستوى معين من قلق الانفصال، وفقاً لمجلة ستانفورد ميديسين.

وقالت أراميان إنه "جزء طبيعي من نمو الطفل"، لذلك عندما تضع طفلك في المدرسة، تأكد من إخباره: "سيصطحبك الأم أو الأب. أنا عائد. وسأراك لاحقا." وأضافت أنه حتى لو بدا الأمر واضحاً، "من المهم أن نلفظ ذلك كل يوم".

ويعاني الآباء أيضاً من قلق الانفصال - خاصة آباء "الأطفال المصابين بمشاكل صحية".

وإذا كنت أنت كذلك، اعمل على تجنب إسقاط قلقك على أطفالك في المدرسة أو الرعاية النهارية. "إذا كنت ستبكي، فمن المحتمل أن يبكي طفلك أيضاً". "تريد أن تظهر لهم أن هذا جزء من الحياة وأنه مسؤوليتنا".

غرس الثقة فيهم، حتى عندما يخطئون

وقد يكون الضغط من أجل الأداء الجيد في المدرسة مرهقاً للأطفال. حاول غرس الثقة فيهم، حتى عندما يرتكبون أخطاء، وفقاً لما ذكرته "أراميان" لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت: "تحدث إلى أطفالك عما يعانون منه، وما يحتاجون إليه من مساعدة إضافية وكيف يمكنك دعمهم". "ربما يكون هناك مدرس يمكن أن يكون مفيداً، أو يمكنك التحدث إلى مدرس لتلبية احتياجات معينة."

وتضيف: "الأهم هو الثقة التي نمنحها لأطفالنا بقدراتهم على حل المشكلات".

من المرجح أن يستوعب الطلاب الواثقون المواد بشكل أسرع، ويكونون متحمسين للتعلم، ويطلبون المساعدة، ويتحدثون في الفصل، وفقاً لمقال صادر عن جمعية التعليم الوطنية لعام 2017.

قالت أراميان: "ستكون الثقة أكثر فائدة من حصولهم على درجات جيدة". "عندما تكون هذه المكونات العاطفية موجودة، سيزدهر أدائهم الأكاديمي أيضاً".