دولتان عربيتان تشتريان آلاف رقائق "إنفيديا" لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي
أسهم "إنفيديا" ارتفعت بأكثر من 200%
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" يوم الاثنين، نقلاً عن مصادر خاصة، أن الطلب مرتفع للغاية على وحدات "معالجة الرسومات" (graphics processing) الخاصة بشركة "إنفيديا" حيث قامت السعودية والإمارات بشراء الآلاف من رقائق الشركة لبناء برامج ذكاء اصطناعي.
اشترت المملكة العربية السعودية ما لا يقل عن 3 آلاف من رقائق H100 التابعة لـ"إنفيديا"، كما أمَنت الإمارات، التي بدأت أيضًا العمل على نموذجها اللغوي الكبير، "Falcon"، الآلاف من رقائق الشركة، وفقًا لتقرير الصحيفة الذي اطلع عليه موقع "العربية.نت".
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم شركة "إنفيديا" في جلسة يوم الاثنين بأكثر من 7% بعد أن قال "مورغان ستانلي" إن هناك فرصة استثمارية لشراء سهم صانع الرقائق.
وارتفعت أسهم "إنفيديا" بأكثر من 200% منذ بداية العام، مما رفع القيمة السوقة للشركة فوق مستويات تريليون دولار.
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