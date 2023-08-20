سيارة من "رولز رويس" سعرها يتخطى 30 مليون دولار بمواصفات خاصة!

كشفت "رولز رويس موتور"، النقاب عن أحدث سلسلة حصرية من سيارات الدفع الرباعي، رولز رويس "دروبتيل".

وتأتي السيارة، مستوحاة من اليخوت الشراعية عالية السرعة في ثلاثينات القرن الماضي، حيث تتسع السيارة لفردين وتأتي بسطح صلب قابل للإزالة مصنوع من ألياف الكربون والزجاج الكهربائي الذي يغير كمية الضوء التي تدخل إلى المقصورة بلمسة زر واحدة.

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ولم يتم الإعلان عن أسعار محددة للسيارة، لكن من المقدر أن تكلف أكثر من 30 مليون دولار. بينما أكد متحدث باسم الشركة أن تكلفة المركبات السابقة، والتي كانت أقل تعقيداً، تزيد عن 28 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتتميز "دروبتيل" بشكل خارجي منخفض متدلي وأنيق يشبه اليخت الفاخر عالي التقنية؛ فقط مقابض الأبواب وزخرفة غطاء المحرك "Spirit of Ecstasy"، وعلامة "RR" فقط تقطع الخطوط الواضحة من الأمام إلى الخلف. (تشتمل مقابض الأبواب على آلية قفل مخفية ومصباح مؤشر مدمج بشكل خفي).

ويختلف تصميمها المتأثر بشكل بحري عن تصميم السيارة المكشوفة، التي تخزن الجزء العلوي من السيارة (السقف) في المقصورة الخلفية ويتم رفعه وخفضه تلقائياً عند الأمر. بدلاً من ذلك، يجب إنزال الجزء العلوي من السيارة يدوياً على السيارة.

ويبلغ طول السيارة 5.3 متر، وعرضها 2 متر، وهي تحمل نفس محرك V-12 توين تربو سعة 6.75 لتراً.

وتحتوي السيارة على خشب باركيه واسع النطاق - أكثر من 1600 قطعة خشبية تم تشطيبها يدوياً ووضعها يدوياً على مدار عامين - تصطف داخل المقصورة.

وعلى غرار سيارة باتور التي تصنع بالطلب وتبلغ قيمتها 2.1 مليون دولار، تعتبر "دروبتيل" هي الدفعة الثالثة من سلسلة "Coachbuilt" التي تنتجها شركة صناعة السيارات، والتي تتيح للأثرياء تصميم سيارة لمرة واحدة بوظائف متخصصة فريدة لسيارتهم، لكنها أكثر حصرية وتكلفة بكثير من سيارة "باتور".

في العام الماضي، باعت "رولز رويس" 6021 سيارة، بزيادة 8% عن عام 2021 وللمرة الأولى في تاريخها الممتد 118 عاماً تجاوزت المبيعات 6000 سيارة في فترة 12 شهراً.

ومن المقرر أن يتم تصنيع 4 سيارات "دروبتيل" فقط. وستأتي السيارة مدمج بها ساعة "أوديمير بيجيه" رويال أواك في لوحة العدادات، لأول نسخة والتي تأتي باسم "Rolls-Royce La Rose Noire Droptail".