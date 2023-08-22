مؤسس أكبر شركة ملابس في العالم يوسّع محفظته العقارية بأميركا

استحوذ أمانسيو أورتيغا، الملياردير مؤسس سلسلة ملابس "زارا"، على مبنى سكني فاخر في شيكاغو مقابل 232 مليون دولار ليضيفه إلى محفظته العقارية المتنامية في الولايات المتحدة.

ووفقاً لمتحدث باسم "بونيغاديا" - مكتب عائلة أورتيغا – فقد استحوذت العائلة على العقار 727 "ويست ماديسون" من المشروع المشترك بين شركتي "Ares Management"، و"F&F Realty".

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وتضيف عملية الشراء المبنى المكون من 45 طابقاً مع 492 شقة راقية إلى قائمة متزايدة من العقارات الأميركية البارزة المملوكة لشركة "أورتيغا"، بما في ذلك المقر الرئيسي لشركة "ميتا بلاتفورمز" في سياتل ومبنى "Haughwout" في مانهاتن.

ومسلحاً بثروة قدرها 75 مليار دولار أسسها على حصته المسيطرة في شركة "Inditex SA" لتجارة التجزئة الإسبانية، جمع أورتيغا محفظة عقارية بقيمة 18.1 مليار يورو (19.7 مليار دولار) العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أنفق أغنى رجل في إسبانيا حوالي مليار دولار في عام 2022 لشراء مستودعات أميركية في الوقت الذي ينوع فيه أعماله بما يتجاوز تركيزه التقليدي على المكاتب التاريخية ومساحات البيع بالتجزئة.

وتشمل بعض أحدث عمليات الاستحواذ التي قام بها مكتب "بونتيغاديا" مركزاً لوجستياً يقع على بعد حوالي 60 ميلاً شرق لوس أنجلوس، ومخزناً في هولندا ومبنى مكاتب في وسط لندن.

وتمتلك "بونتيغاديا" أيضاً حصصاً في مشغلي البنية التحتية للطاقة والاتصالات ومولدات الطاقة المتجددة، بما في ذلك حصص في مشغل شبكة الطاقة والغاز البرتغالية "REN—Redes Energeticas Nacionais SGPS" وفي شركة نقل الكهرباء الإسبانية "Redeia Corporacion SA".