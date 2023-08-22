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تكنولوجيا

وفاة مخترع الـ"PDF" الأميركي جون وارنوك

تألق جون وابتكاراته ترك أثرا لا يمحى على "Adobe"

دبي - العربية.نت
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توفي عالم الحاسوب الأميركي جون إدوارد وارنوك الذي ابتكر نسق الملفات المنقولة ”PDF”، وشارك في تأسيس نظام "أدوبي سيستمز"، عن عمر ناهز 82 عاما

وأصدرت شركة "Adobe" بيانا قالت فيه إن رائد الأعمال في وادي السيليكون وعالم الحاسوب توفي السبت محاطا بأسرته.

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لم تعلن الشركة في بيانها سبب وفاة وارنوك أو أين حدثت، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

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وقالت الشركة: "لقد ترك تألق جون وابتكاراته أثرا لا يمحى على شركة أدوبي وصناعة التكنولوجيا والعالم”.

وعمل وارنوك بشركة "زيروكس" قبل أن ينشئ هو وزميله تشارلز غيشكه شركة لتنفيذ فكرة كانت تلقى رفضا في عام 1982.

وبعد قرابة العقد، استعرض وارنوك نسخة مبكرة من نسق الملف القابل للنقل أو ”PDF” ليغير طريقة تبادل المستندات.

وارنوك الذي تعود أصوله لضاحية هولادي في مدينة سولت ليك، كان قد وصف نفسه بأنه كان طالبا عاديا متوسط المستوى أشرقت قدراته العقلية في الرياضيات في وقت لاحق.

ونال درجة البكالوريوس في الرياضيات ودكتوراه في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب من جامعة يوتاه.

وارنوك كان نجلا لمحام محلي بارز، لكنه كان طالبا متوسط القدرات، إلى أن أبدى أحد معلمي مدرسة أوليمبوس الثانوية اهتماما به، كما قال لمجلة خريجي جامعة يوتاه "كونتينيوم" عام 2013.

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