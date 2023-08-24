"بالم هيلز" للعربية: نراجع أسعار وحداتنا أسبوعيا.. و60% زيادة بالنصف الأول

توقع الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير في مصر، حازم بدران، ارتفاع وتيرة تسليم الوحدات ضمن المشروعات التي تنفذها الشركة إلى 2000 وحدة في النصف الثاني من 2023.

وأضاف بدران في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الشركة تمكنت من تسليم 580 وحدة في النصف الأول، وكان غالبيتها من الفلل.

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وحول تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، قال بدران "تراجع سعر صرف الجنيه يؤثر علينا عبر زيادة تكلفة الإنتاج، ونتحوط من هذا الهبوط عبر 3 أمور، الأول شراء مواد البناء وتكوين مخزون لمدة 6 أشهر، والأمر الثاني أخذ هذا التراجع ضمن سياسة تسعيرنا في البيع لنواكب الزيادة، حيث نغير بتغيير الأسعار كل أسبوع تقريبا في مبيعاتنا الجديدة".

أما الأمر الثالث فهو تخصيص 20% من وحدات المشاريع، حيث يتم بيعها بعد تسليم المشروع.

ولفت بدران إلى أن أسعار الوحدات لدى الشركة ارتفعت في النصف الأول من 2023 بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70%، مقارنة بالأسعار في النصف الأول من 2022.

"حتى الآن لا يوجد ارتفاع في نسب التعثر بين مشتري وحدات الشركة، وتبقى هذه ضمن النسب الطبيعية، لأنه مع ارتفاع الأسعار يحافظ المشترون على السداد في الموعد تجنبا لسحب الوحدات منهم في ظل ارتفاع الأسعار"، وفقا لبدران.

كانت أرباح شركة بالم هيلز قد نمت بنحو 9%على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 608 ملايين جنيه.

وارتفعت مبيعات الشركة 84% على أساس سنوي إلى 19.6 مليار جنيه، خلال النصف الأول من 2023.

أما صافي القروض فبلغ 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول مقابل 1.5 مليار جنيه في العام الماضي، وقالت الشركة إن هذا الارتفاع يعكس نمو الإنفاق على أنشطة البناء للتخفيف من تأثير ارتفاع تكلفة مواد البناء على هوامش الربحية.