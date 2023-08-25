ماذا تعرف عن أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتباراً من 26 أغسطس الجاري.

وانتهت أمس الخميس، فترة تكليف رامي الدكاني، رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية، دون صدور قرار بالتجديد أو الإعلان عن رئيس جديد.

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ويمتلك الرئيس الجديد للبورصة المصرية خبرة عملية بمجال سوق المال تصل إلى 25 عاماً منذ بداية عمله في البورصة المصرية عام 1993، كما شغل العديد من المناصب الرسمية خلال حياته المهنية.

و"الشيخ" حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس شعبة محاسبة عام 1992. كما حصل على دبلومة في الاستثمار والتمويل عام 2000 من نفس الجامعة.

وحصل على دبلومة في أسواق المال عام 2001 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وماجستير إدارة أعمال في عام 2002 من الأكاديمية نفسها.

وتولى أحمد الشيخ منصب مشرف في شركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي ما بين الفترة 1993 - 1997، وفي الفترة ما بين 2003 - 2005 عمل مدير عام إدارة عمليات السوق.

وعمل كمساعد لنائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة ما بين 2005 - 2011، وعمل مساعد رئيس الهيئة لشؤون السوق ما بين الفترة 2011 - 2013، ورئيس قطاع العضوية في البورصة المصرية في الفترة ما بين 2013 - 2018.

كما تولى منصب مساعد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول خلال العام 2018، وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في ديسمبر 2018.

ويعمل محاضراً في الجمعية المصرية للأوراق المالية والبورصة المصرية، وشغل منصب عضو مجلس إدارة كل من شركة مصر لنشر المعلومات، وشركة أي جي أي تي للخدمات التقنية، وشركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية، وصندوق حماية المستثمر.