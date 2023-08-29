عائد خيالي في أقل من شهرين.. أفضل طرح عام أولي من الحجم الكبير خلال 2023

كانت شركة التعدين الإندونيسية هي الطرح العام الأولي الكبير الأفضل أداءً في العالم هذا العام، حيث روج المحللون لتقييمها الجذاب وآفاق الأرباح وإدراجها المحتمل في مؤشر محلي رئيسي.

وارتفعت أسهم شركة "Amman Mineral Internasional"، التي تمتلك ثاني أكبر منجم للذهب والنحاس في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، بنسبة 153% منذ ظهورها لأول مرة في 7 يوليو. وهذا هو أكبر مكسب من بين 32 طرحاً عاماً أولياً جمعت ما لا يقل عن 500 مليون دولار حتى الآن على مستوى العالم في عام 2023، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ويبرز الأداء مقارنة بنظراء الصناعة في جميع أنحاء العالم، حيث تأثرت أسهم التعدين بارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني. وانخفض مؤشر "بلومبرغ" العالمي للتعدين بنسبة 7% هذا العام.

كان أداء شركة "أمّان للمعادن" بعد الإدراج مدفوعاً بالتقييمات المنخفضة في وقت ظهورها لأول مرة والتوقعات بإدراجها في مؤشر "LQ45" للأسهم الأكثر سيولة المتداولة في بورصة جاكرتا، وفقاً لأندريه بيناس، رئيس قسم الأبحاث في BCA سيكيوريتاس.

بلغ حجم طرح الأسهم الجديد للشركة 700 مليون دولار وهو الأكبر في عام كان مزدحماً بالطروحات الأولية في إندونيسيا، حيث تضاعفت العائدات التي تم جمعها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. كما أنها كانت الأكبر في آسيا خارج البر الرئيسي للصين هذا العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

وحققت الشركة صافي دخل قدره 1.1 مليار دولار في عام 2022، أي بزيادة أكثر من 3 أضعاف عن رقم العام السابق. ويتوقع رئيس الأبحاث في شركة "سيبتادانا سيكوريتاس"، عريف بوديمان، أن يكون عام 2023 عاماً قوياً آخر، على الرغم من أن التوقعات بعد ذلك أقل تأكيداً.

وقال "أرباح أمّان ستبلغ ذروتها هذا العام لكنها ستبدأ في الانخفاض العام المقبل حيث من المتوقع أن ينخفض الإنتاج".