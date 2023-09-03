كيف تنعكس صفقة "حديد" على الشركة وقطاع الصلب في المنطقة؟

قال عضو اللجنة الوطنية للتعدين، ورئيس مجلس إدارة شركة "المناجم الكبرى للتعدين"، محمد آل دليم، إن إعلان "سابك" بيع كامل حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" إلى صندوق الاستثمارات العامة بقيمة إجمالية 12.5 مليار ريال، يأتي في إطار خطط الصندوق الذي يعتبر المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة.

وأضاف آل دليم، في مقابلة مع قناة "العربية" أن الصفقة تأتي ضمن مشاركة صندوق الاستثمارات في دعم القطاع الخاص، وتحقيق "رؤية المملكة 2023"، وتنمية الصناعات المحلية، وتلبية الطلب المحلي المتزايد في مادة الصلب.

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وتابع: "حديد" أكبر شركة في القطاع بمنطقة الخليج، وستمكنها الصفقة من توسيع الريادة في مجالات الصلب والحديد في المنطقة، كما أن "سابك" بهذه الصفقة ستتمكن من التركيز على مجال تخصصها، وهو الصناعات البيتروكيماوية، وفي الوقت نفسه تتمتع "حديد" بمزيد من الاستقلالية للتطور وتلبية الطلب في المنطقة.

وأعلنت "سابك" السعودية، بيع كامل حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" إلى صندوق الاستثمارات العامة بقيمة إجمالية 12.5 مليار ريال.

وقالت "سابك" في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، "نظرا لإجراء المعاملة وفقا لما يسمى بآلية "حسابات إتمام الصفقة"، فإن سعر البيع النهائي لن يحدد إلا في تاريخ إتمام الصفقة والمتوقع بأن يكون قبل نهاية الربع الأول من العام 2024 وسيتم الإعلان عنه لاحقا".