بنك أوروبي يعدل توقعاته بالرفع لاقتصادي "تركيا" و"روسيا"

أصبح المحللون في بنك باركليز أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات الاقتصادية لتركيا وروسيا، حيث يساعد "الدعم السياسي النشط" في تعزيز النمو.

ورفع البنك البريطاني بشكل حاد توقعاته لعام 2023 للناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى توسع بنسبة 2.9% من 1.2% سابقاً، وفقاً لتقرير أعده محللون من بينهم إبراهيم رزق الله وزالينا ألبوروفا. وبالنسبة لروسيا، رفع بنك باركليز تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7% هذا العام.

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وقال المحللون إن التحسن في تركيا يأتي بعد "أداء نمو أقوى في النصف الأول من عام 2023 بسبب السياسات المتعلقة بالانتخابات وتشديد السياسات بشكل أكثر محدودية في بيئة ما بعد الانتخابات مقارنة بالتوقعات السابقة".

وبالنظر إلى أنهم يتوقعون "موقفاً سياسياً مشابهاً للعام المقبل"، قام الاقتصاديون في البنك أيضاً بمراجعة توقعاتهم للنمو التركي لعام 2024 إلى 1.6% من 0.5%، "مع انحراف المخاطر نحو الاتجاه الصعودي هذا العام وإلى الاتجاه الهبوطي في عام 2024"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي روسيا، يؤدي التحفيز المالي ونمو الإقراض إلى "انتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع، مدفوعاً إلى حد كبير بالطلب المحلي"، حسبما قال محللو بنك باركليز.

وقالوا: "إن الارتفاع الطارئ الأخير في أسعار الفائدة إلى 12%، ومخاطر المزيد من التشديد، والعقوبات الجديدة والصعوبات اللوجستية تشكل مخاطر سلبية على النمو على المدى القريب".