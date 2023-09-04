حاكم مصرف لبنان بالإنابة: نعتزم توفير منصة تبادل جديدة عبر "بلومبرغ"

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، في مقابلة خاصة مع قناة العربية، إن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر.

وأضاف منصور أن الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليار، مشيراً إلى أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية.

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ولقت منصور إلى أن المصرف يعتزم توفير منصة تبادل جديدة عبر "بلومبرغ".

وكان مصرف لبنان المركزي قال الشهر الماضي، إن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليار دولار بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.

ووفقا لحسابات "رويترز" التي استندت إلى أرقام البنك، فقد بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية بالبلاد 7.303 مليار دولار.