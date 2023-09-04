"ألف كابيتال" للعربية: تنفيذ استثمارين جديدين لصندوق "ألف 1" قبل نهاية العام

قالت مؤسسة ورئيسة شركة " ألف كابيتال "هدى اللواتي، إن الشركة تركز على دول الخليج العربي وهي شركة استثمارات بديلة والصندوق الأول لها "ألف 1" يسعى إلى جمع 250 مليون دولار.

وأضافت في مقابلة مع "العربية" مازلنا في مرحلة جمع المبالغ المستهدفة للصندوق، ولكن بدأنا في عملية الاستثمار واستثمرنا في شركة بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي أكبر شركة لبيع مستلزمات والحيوانات الأليفة واستثمرنا فيها العام الماضي".

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وذكرت أن المستثمرين في صناديق "ألف" هم صناديق سيادية إقليمية بجانب مجموعات استثمارية عائلية وأبرزهم "أبوظبي القابضة"وتستثمر 125 مليون دولار في الصندوق.

وأشارت إلى دخول شركة صندوق الصناديق "جدا" السعودية في استثمار بصندوق "ألف 1".

وأعلنت شركة صندوق الصناديق "جدا" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن التزامها بالاستثمار في صندوق شركة "ألف كابيتال - ALIPH CAPITAL "للشركات في دول الخليج العربي.

وأوضحت أن "ألف كابيتال" طرحت على شركة "جدا للاستثمار استراتيجية للاستثمار ودرستها "جدا " واتخذت قرار الدخول في الاستثمار.

وقالت "نحن في "ألف كابيتال" تركيزنا على دول الخليج ولاسيما المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد بين دول الخليج وتركز على الشركات متوسطة الحجم، وهذا فيه موائمة كبيرة بين استراتيجية "ألف كابيتال" وأهداف "جدا" للتركيز على تنشيط الملكية الخاصة والاستثمار فى الشركات المتوسطة ولهذا السبب دخلت "جدا" للاستثمار في صندوق ألف كابيتال".

وتعتزم شركة "ألف كابيتال" الإعلان عن استثمارين في مجالات متعددة قبل نهاية العام الجاري في منطقة الخليج وفق رئيسة شركة "ألف كابيتال".

وذكرت أن الصندوق لا يقتصر على قطاعات معينة، ولكن توجد قطاعات تستفيد من الانتعاش الاقتصادي الحالي في منطقة الخليج مثل القطاع الاستهلاكي والتعليم والصحة والقطاع اللوجيستي وخدمات الطاقة.

وأوضحت أن صندوق "ألف 1" يركز على الشركات متوسطة الحجم والتي تصل إيراداتها نحو 100 مليون درهم أو ريال سنويا وتكون رابحة مع ضخ مابين 15 إلى 40 مليون دولار في كل استثمار.