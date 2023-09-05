"مورغان ستانلي": الصين تعاني "تخمة في الاستثمار" وهذه فرصة الهند!

قال بنك "مورغان ستانلي"، إن الصين مكان "مفرط في الاستثمار" بشكل مبالغ فيه مع استمرار تعرض اقتصادها لضربات قوية، لكن الهند لديها مجال لفرص الاستثمار.

وأوضحت نائبة رئيس قسم المعلومات للحلول والأصول المتعددة والعضو المنتدب في مورغان ستانلي، جيتانيا كانداري: "الصين تخمة بالاستثمارات، ورافعتها المالية زائدة، والعرض الاستثماري بها فائق عن الحاجة". "لكن تأتي هذه السحابة الجيوسياسية فوق كل هذا".

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وهذا على النقيض من الهند، وفقاً لـ "كانداري"، والتي تعاني من نقص الاستثمار.

وقالت كانداري لشبكة "CNBC": "إن الاستثمار في الهند انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ونأمل أن ينتعش الاستثمار والتصنيع مع التحول التجاري الذي يحدث هناك جنباً إلى جنب مع استراتيجية الشركات متعددة الجنسيات المعروفة باسم "الصين زائد واحد".

وفي الآونة الأخيرة، اتبعت الشركات استراتيجية "الصين زائد واحد" في حين تعمل على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها في محاولة لتعزيز المرونة.

وأضافت كانداري أن الهند تعاني من نقص المعروض من المنازل والممتلكات، في حين أن "الصين لديها فائض في المعروض سبب تخمة للسوق".

كما أن قطاع العقارات في الصين غارق في الديون ويعاني من ضعف المبيعات. إذ انخفضت مبيعات المنازل الجديدة لأكبر 100 شركة مطورة بنحو الثلث في شهري يونيو ويوليو مقارنة بالعام الماضي، بعد نمو مزدوج الرقم في وقت سابق من العام، وفقاً لشركة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" العالمية.

يأتي ذلك، بينما تبدأ الهند دورة جديدة في الجانب العقاري - صنع في الهند، وعمل من الهند - مع إنشاء المراكز العالمية هناك.

ومع ذلك، تشعر "كانداري" أن بعض الجيوب في الصين لا تزال قابلة للاستثمار، ويتوقف ذلك على تحسن النمو الاقتصادي في البلاد.

وقالت إن العامل الرئيسي الذي يجب على المستثمرين أن يأخذوه في الاعتبار هو أن علاوة المخاطر في كل من الأصول الصينية العامة والخاصة قد ارتفعت بسبب القضايا الجيوسياسية، فضلاً عن النمو الاسمي للبلاد الذي "انهار".

تعرضت الصين لسلسلة من الأرقام الاقتصادية المخيبة للآمال، حيث جاءت أحدث البيانات الاقتصادية أقل من التوقعات على نطاق واسع.

وقالت كانداري: "أنت حقا بحاجة إلى انتعاش الجانب الاسمي للاقتصاد، وسيكون ذلك فقط في المناطق التي توجد فيها قوة تسعير، أو المناطق التي ستشهد نموا فيها"، مستشهدة بالتكنولوجيا الخضراء وأشباه الموصلات.