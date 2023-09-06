السيارات الكهربائية الصينية تهدد المصنّعين الأوروبيين.. التحدي وصل ديارهم

تشكل السيارات الكهربائية الصينية "تهديدا حقيقيا" لصناعة السيارات الأوروبية، وفقا لكريستيان كاميس، المدير الإداري لشركة "لازارد" للاستشارات المالية.

وتحدث كاميس خلال مؤتمر "IAA" للنقل في ميونيخ، حيث ارتفع عدد الشركات الصينية المشاركة في الحدث بأكثر من الضعف من 29 شركة في عام 2021 إلى 75 هذا العام. كما أن حوالي 40% من المشاركين في المؤتمر هم من آسيا، ويشارك في المعرض ما يقرب من 750 عارضاً من 38 دولة.

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وقال كاميس إن الزيادة في حضور الشركات الصينية تظهر أن هذه الشركات "تضع بالفعل السوق الأوروبية... كهدف تالٍ للغزو".

وتعكس هذه التعليقات آراء شركات صناعة السيارات الصينية، التي أكدت أن أوروبا جزء أساسي من خططها للتوسع العالمي، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأطلقت شركة صناعة السيارات "BYD" المدعومة من وارن بافيت، سيارة السيدان الكهربائية "Seal" لأوروبا يوم الاثنين، في حين قالت شركة "Leapmotor"، ومقرها في مدينة هانغتشو بالصين، إن سيارات الدفع الرباعي الخاصة بها ستكون متاحة في أوروبا العام المقبل.

وبالمثل، أعلنت شركة "Xpeng" عن خطط لبيع سياراتها في ألمانيا في عام 2024، بعد دخولها بالفعل الأسواق النرويجية والسويدية والدنماركية والهولندية.

وقال رئيس شركة "Xpeng"، بريان جو، لشبكة CNBC في مقابلة يوم الاثنين: "نحن ندرك أن ألمانيا هي السوق الأكثر أهمية وصاحب المعايير الأعلى في أوروبا".

وفي ظل هذه التهديدات القادمة من الشرق، خفض بنك "UBS" السويسري تصنيف اثنتين من شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى بسبب التهديد الذي يشكله سوق السيارات الكهربائية الآخذ في الاتساع في الصين.

الشركات الأوروبية "مستعدة للمشاركة"

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "رينو"، لوكا دي ميو، يوم الاثنين إن شركة صناعة السيارات الفرنسية تواصل زيادة استثماراتها في التقنيات الجديدة، لا سيما في وحدتها الجديدة المخصصة للسيارات الكهربائية "Ampere"، والتي يعتقد أنها تضع الشركة في وضع جيد ضد المنافسة الدولية.

يمكن للتقدم الذي حققته الصين في مجال السيارات الكهربائية في أوروبا أن يعلم الدول الأوروبية أيضاً كيف يمكنها اختراق السوق الآسيوية بشكل أفضل، حسبما صرح كريس رايترمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوجيلفي آسيا والمحيط الهادئ والصين الكبرى.

وقال رايترمان: "تعاني الكثير من الشركات متعددة الجنسيات لأنهم قللوا من أهمية سرعة التحول إلى الكهرباء، وهو ما ربما يكون درساً جيداً في كيفية قيام الشركات متعددة الجنسيات بإدارة أعمالها إذا أرادت أن تكون ناجحة في الصين".

وأضاف أن الكثير من شركات السيارات الكبرى تقف على الهامش وتشاهد تدمير حصتها في السوق. "أدرك معظمهم الآن أنهم ربما لن يكونوا قادرين على القيام بذلك بأنفسهم، وربما لن يتمكنوا من النجاح في الصين بأنفسهم، ولهذا السبب رأيت شراكة "فولكس فاغن" مع "Xpeng" وأعتقد أنك سترى المزيد من ذلك حيث بعض رجال السيارات الكهربائية المحليين سيعقدون شراكات مع الشركات متعددة الجنسيات.