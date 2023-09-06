لماذا استحوذت "STC" على حصة في مجموعة تيليفونيكا الإسبانية؟

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "رصانة المالية" عبدالله الربدي، إن استراتيجية مجموعة stc السعودية للاتصالات تقوم على البحث عن أسواق جديدة، والتوسع، خصوصاً أن البئية الاستثمارية في قطاع الاتصالات بالسعودية وصلت إلى مرحلة "التشبع"، وتحديدا في مجال الاتصالات الهاتفية.

وأضاف الربدي خلال مقابلة مع قناة "العربية" أنه أصبح من المهم لمجموعة stc نظراً لما تتمتع به من مركز مالي قوي، وسيولة نقدية وفيرة أن تبحث عن اقتناص الفرصة بالاستحواذ على حصص في شركات أخرى متوافقة معها في الاستراتيجية.

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وتابع: هذه الخطوة الجديدة من مجموعة stc للاستحواذ على حصة بقيمة 8.5 مليار ريال من أسهم مجموعة تيليفونيكا (Telefónica) الإسبانية، تعطي فرصة مهمة للمجموعة تمكنها من الدخول إلى الأسواق الأوروبية، وكذلك أسواق أميركا اللاتينية.

وأعلنت "stc" الاستحواذ على حصة 9.9% من أسهم مجموعة تيليفونيكا (Telefónica)، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم والتي تعمل في كل من إسبانيا وألمانيا وبريطانيا بالإضافة إلى البرازيل، وتتمتع بحصة سوقية رائدة في كل منها.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 8.5 مليار ريال، ما يعادل 2.1 مليار يورو. ويمثل هذا الاستحواذ خطوة أخرى لمجموعة stc في إطار استراتيجية التوسع والنمو المستمرة التي تعتمدها المجموعة.