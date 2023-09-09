بورصة مصر.. 6 أسهم سجلت ارتفاعات قياسية بأكثر من 50% في أغسطس

مع استمرار مؤشرات البورصة المصرية في تسجيل ارتفاعات قياسية بدعم الزخم الذي عززه برنامج الطروحات الحكومية والإعلان عن تنفيذ أكثر من صفقة خلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد سجلت 6 أسهم مدرجة ارتفاعات قياسية تتجاوز 50% خلال شهر أغسطس الماضي.

في المقدمة جاء سهم الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 89.47% ليصل إلى مستوى 8.280 جنيه. وفي المركز الثاني جاء سهم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 75.44% ليصل إلى مستوى 10.860 جنيه.

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وجاء سهم الشركة المصرية للدواجن في المركز الثالث بعدما صعد بنسبة 69.40% ليصل إلى مستوى 4.540 جنيه. وفي المركز الرابع حل سهم شركة "شارم دريمز" للاستثمار السياحي مرتفعاً بنسبة 67.43% ليصل إلى مستوى 10.950 جنيه.

وفي المركز الرابع جاء سهم شركة "ليسيكو مصر" بعدما ارتفع بنسبة 55.86% ليصل إلى مستوى 10.770 جنيه. وأخيراً جاء سهم شركة الحديد والصلب المصرية بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 54.39% ليصل إلى مستوى 8.970 جنيه.

جاءت هذه الارتفاعات بدعم تحسن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي، واستمرار نمو التداولات بسوق الأوراق المالية، وعودة جزئية لاستثمارات المؤسسات الأجنبية.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873 نقطة، خلال شهر أغسطس الماضي. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة.

وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.29% لينهي تعاملات أغسطس الماضي عند مستوى 22708 نقاط.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 85.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 7.2%.

وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 712.7 مليار جنيه إلى 827.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 235.3 مليار جنيه إلى 256.9 مليار جنيه بنسبة نمو 9.2%.