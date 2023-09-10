جنّة العملات المشفرة في الأرض.. كيف تفوقت هذه المدينة على الجميع؟

"المتادور" – مصارعو الثيران – والمشفرين منتظمون في التواجد داخل "كامبو بيكينو"، وهي حلبة مصارعة الثيران مغاربية جديدة في أقصى شمال العاصمة البرتغالية. يجمعهما التحدي والعناد، ومنخرطين في معركة تبدو ميؤوسا منها تضع الإنسان في مواجهة الوحش، حيث لا يكون الهدف مجرد البقاء على قيد الحياة، بل السيطرة الكاملة. كل منهما يناضل ضد الوضع الراهن – أحدهما ضد قوانين الطبيعة، والآخر ضد المؤسسة المالية.

وبعكس "المتادور"، يرتدي متمردو بيتكوين، رموزهم المشفرة بدلاً من سترات المصارعة، ويعلقون ثروتهم على تقنية دفتر الأستاذ اللامركزي التي يعتقدون أنها ستغير العالم كما نعرفه.

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في كل شهر، ينزل أكبر المعجبين بالبيتكوين في لشبونة - وهم مجموعة منتقاة من البدو الرقميين في الغالب - إلى هذه الساحة التي تعود إلى القرن التاسع عشر لاحتساء مشروب "Licor Beirão" للنقاش، وتمجيد فضائل عالم يعمل بـ "بيتكوين".

أحد المنتظمين على حضور هذه الفعاليات، هو مهندس البرمجيات الإيطالي، لورنزو بريميتيرا، والذي أمضى عامين من سنواته السبع الأخيرة في السفر بالبرتغال.

أثناء جلوسه على طاولة مجاورة للساحة التي تتسع لـ 10000 شخص، قال لشبكة "CNBC"، إن تجمع البيتكوين الافتتاحي تم في نفس المكان في ربيع عام 2022، في عطلة نهاية الأسبوع بعد انهيار "تيرا لونا" - وهو مشروع عملة مستقرة شهير مرتبط بالدولار الأميركي والذي انهارت بين عشية وضحاها، مما أدى إلى محو نصف تريليون دولار من القيمة السوقية للقطاع في هذه العملية.

إن سلسلة إفلاس العملات المشفرة، والرموز الفاشلة، والكشف عن أن بعض عمالقة الصناعة كانوا يديرون مؤسسات إجرامية مزعومة، كشفت للكثيرين أن عملة بيتكوين هي الملك.

لكن لشبونة كمدينة تظل محايدة إلى حد كبير بشأن تقنية "blockchain".

وفي كل ليلة من أيام الأسبوع، هناك نوع من التجمعات الخاصة بصناعة التشفير - أحداث متكررة مثل "Web3 Wednesdays"، و"Crypto Fridays"، والتي تقام في نادي "The Block"، وهو نادٍ شهير حيث يمكن لعشاق الصناعة استئجار مساحة عمل مشتركة. كما تستضيف المدينة أيضاً مؤتمرات كبرى مثل "Web Summit"، و"NearCon".

قامت شركة استثمار العملات المشفرة "Greenfield" مؤخراً بتسمية لشبونة بأنها أهم مركز للعملات المشفرة على هذا الكوكب، متفوقة على نيويورك وبرلين وسنغافورة. في تقرير حالة العملات المشفرة الأوروبي الذي تم إصداره مؤخراً، يشير الباحثون إلى "مشهد التمويل اللامركزي العميق" والإعفاءات الضريبية في البلاد باعتبارهما سببين رئيسيين لمكانتها العالية".

وحتى في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى التراجع عن الحوافز القوية للأجانب، لا يزال النظام الضريبي أكثر ملاءمة بكثير من أي مكان آخر في القارة - خاصة وأن القيمة السوقية الجماعية للعملات المشفرة تقل بنسبة 60% تقريباً عن أعلى مستوى لها على الإطلاق. أضف إلى ذلك امتيازات مثل تأشيرة البدو الرقمية التي تم إطلاقها حديثاً وحقيقة أن المدينة تقدم أسعاراً أقل من غيرها من مراكز أوروبا الغربية، كما أن لشبونة لديها جميع التجهيزات المثالية للمغتربين لعشاق التكنولوجيا الذين يتطلعون إلى توفير المال أثناء تحدثهم عن البرمجة.

سان فرانسيسكو أوروبا

إن المشي في عاصمة البرتغال يشبه بشكل مخيف التنزه في سان فرانسيسكو. إذ يتميز كلاهما بمناظر المدينة التي تحددها الشوارع شديدة الانحدار والمناظر المفاجئة. التضاريس الجبلية المنحدرة إلى الشواطئ التي ينتشر فيها راكبو الأمواج والمراكب الشراعية؛ والجسر الأحمر، ذو البرجين والمعلق الذي يحدد حدود المدينة؛ وعربات الترام ذات الألوان الزاهية ذات الطراز القديم تتسلل عبر الشوارع الضيقة.

وتعتبر المدينتان الساحليتان بمثابة أواني العسل للتقنيين.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة العملات المشفرة الناشئة "Ethena Labs"، جاي يونغ، إن الأجواء جذبته إلى لشبونة، واصفاً إياها بأنها واحدة من تلك المدن المثالية التي تحقق توازناً جيداً بين الهندسة المعمارية الخلابة والتاريخ الغني والمطاعم من الدرجة الأولى والطقس الرائع - ومجتمع قوي من جماعة التشفير.

وتعكس رواية يونغ عن شبه الجزيرة الأيبيرية مشاعر مشتركة. وفي عام 2022، احتلت البرتغال المرتبة السادسة على مؤشر السلام العالمي، وتتصدر قائمة أفضل الدول للمغتربين. وقد ظل عدد المقيمين الأجانب في البرتغال في ارتفاع لمدة 7 سنوات متتالية، حيث زاد بأكثر من 40% في العقد الماضي.

ومن المفيد أيضاً وجود قواعد أساسية واضحة بشأن العملات المشفرة في أوروبا، وذلك بفضل القانون المعروف باسم الأسواق في الأصول المشفرة، أو MiCA. في حين أن المبادئ التوجيهية ليست خاصة بالبرتغال، فإن الإطار التنظيمي الشامل للأصول الرقمية يجعل من السهل التنقل في تشغيل أعمال العملات المشفرة أو الاستثمار في الرموز الافتراضية في منطقة اليورو.

الإعفاءات الضريبية على البيتكوين

أحد المنتقلين إلى البرتغال حديثاً كان يفاضل بينها وبين سويسرا قال: "إذا كنت تعرف أي شيء عن سويسرا، فهي جنة أصحاب الملايين والمليارات". "بالنظر إلي، لا أعتقد أنني حققت هذا المستوى من النجاح بعد، لذلك اخترت سويسرا الفقراء".

من المؤكد أن الامتيازات الضريبية في البرتغال تمثل نقطة جذب كبيرة.

حالة المقيم غير المعتاد (NHR) هي نظام مالي يمنح في بعض الحالات المغتربين الذين يعيشون في البرتغال إعفاءً كاملاً من دفع الضرائب على دخلهم لمدة تصل إلى 10 سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، على عكس الولايات المتحدة، التي تتعامل مع العملة الافتراضية باعتبارها ملكية، وتفرض عليها الضرائب بطريقة مشابهة للأسهم أو العقارات، تنظر البرتغال إلى العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع. وهذا التمييز يغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بالضرائب.

حتى نهاية عام 2022، لم تكن مكاسب رأس المال الناتجة عن معاملات العملات المشفرة، مثل صرف العملات الأجنبية وتداولات العملات المشفرة، خاضعة لضرائب الدخل الشخصي. أضافت الحكومة منذ ذلك الحين المزيد من التحذيرات إلى الإعفاءات الضريبية للعملات المشفرة، بما في ذلك شرط أن يحتفظ المستثمر بأصل رقمي لأكثر من عام قبل البيع لتجنب دفع الضرائب على البيع.

وهذا يعني أن المكاسب الناتجة عن شراء أو بيع العملات المشفرة، كما هو الحال مع العملات الورقية الأخرى، لا تخضع للضريبة إذا احتفظ المتداول بعملاته المعدنية لمدة 12 شهراً على الأقل. وفي الوقت نفسه، يتم فرض ضريبة على الأرباح المحققة من العملات المشفرة المحتفظ بها لمدة أقل من عام بمعدل 28%.

الاستثناء الوحيد لنظام العملات المشفرة السخي في البلاد يتعلق بالشركات المسجلة في البرتغال والتي تتعامل في العملات المشفرة. تواجه هذه الشركات بعض الضرائب في ظل ظروف معينة، مثل الحصول على عملة مشفرة من خلال تقديم الخدمات في البرتغال.

كما يقول المغتربون إن عملية الحصول على الإقامة سلسة نسبياً. ولا يتطلب الأمر امتلاك أي عقار، وعلى عكس الملاذات الضريبية للعملات المشفرة الأخرى، مثل بورتوريكو، لا يُطلب من الأجانب قضاء عدد معين من الأيام في البلاد.

فيما يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بالحق في الإقامة الدائمة في البرتغال، وبالنسبة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، فإنه يوفر للمغتربين بعض المسارات للإقامة، بما في ذلك التأشيرة الذهبية وتأشيرة D7 (المعروفة أيضاً باسم تأشيرة التقاعد أو تأشيرة الدخل السلبي) وكلاهما يميل إلى جذب الأجانب الأثرياء.

تُمنح التأشيرة الذهبية البرتغالية لأولئك الذين يشترون العقارات، أو يستثمرون مبلغاً معيناً من المال في البلاد.

ولكن أحد عيوب شعبية لشبونة المزدهرة هو أنه مع تدفق المزيد من محبي العملات المشفرة إلى المدينة، يشكو بعض السكان الأصليين منذ فترة طويلة من ارتفاع الأسعار، على غرار مراكز التكنولوجيا الأخرى حول العالم.